自由廣場》眷村子弟看「國旗趴」

◎ 張經偉

挺韓、罷韓遊行和平落幕，台灣人民主素養值得按讚！而昨天最讓筆者印象深刻的是挺韓隊伍的中華民國「國旗趴」，成為部分媒體報導的焦點。

當今台灣，狹義上的統派人士（以下簡稱統派），常會扛出中華民國憲法的現行條文，來回擊眾人、合理化自己。怪哉的是，如果統派這麼捍衛中華民國憲法，就該意識到：中共完全是個違憲竊據大片國土的邪惡叛黨。

香港反送中奮力對抗中共暴政，其中多有香港人在行伍之中高舉中華民國國旗。若是堅持中華民國，台灣統派不就該趁勢聲援港民對抗紅色叛黨？

然而，回首反送中半年來，統派要嘛裝聾作啞、要嘛直接跟中共當局沆瀣一氣地指責「暴民」。直到日前有反送中人士因為渴求「難民法」而批評民進黨政府時，統派們才終於跳出來跟著批評民進黨—很明顯這也絕非因為他們突然想對抗中共了。

筆者觀察統派的初步結論是：他們或許因為安穩活過戒嚴時期的人生經驗，使他們深信「服從威權」是生存之道。這個「威權」必須要有一個「威嚇力量」，像是有坦克車在大街上輾斃平民。因此在他們心目中，「中華民國」比「台灣」有威權感、「中華人民共和國」又比「中華民國」更威權，如是構成了統派心中的好惡順序。

而日前舉行的總統政見會上，韓國瑜三聲中氣十足的「中華民國萬歲」，很明顯就是使用這套思維脈絡在喊，大約也就是喊給統派鐵票聽。

韓氏與韓粉，經常質問政敵「敢不敢喊中華民國」，而無視民進黨政府幾年來面對中共威脅依然捍衛中華民國主權；更無視自己一隻央視眼、青天白日變不見。

言至此，也許我們真該慶幸統派只是台灣社會的極少數，當然這也必須靠我們以選票等方式繼續保持。

（作者為高雄岡山空軍眷村子弟，澳洲打工旅遊者）

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