自由廣場》誰要跟你搶中國代表權？

◎ 施雅軒

人民日報十二月十二日與十九日兩日，同時刊登以「堅定推進祖國和平統一進程」為題的兩篇文章，其中差異點在於，前篇是劉結一自說自話，後篇則以記者與劉結一Ｑ＆Ａ的方式呈現。姑且不論葫蘆裡賣什麼藥，但是其中提及一九七一年第二十六屆聯合國大會通過的二七五八號決議文，稱之「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國一部分，早已成為公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。」該論調實在令人感到不解。

找出決議文的內容就會發現，劉結一引述的部分，來自於：「恢復中華人民共和國的所有權利，承認其政府的代表是中國駐聯合國的唯一合法代表，並立刻將蔣介石的代表從其在聯合國與所有附屬組織非法佔有的席位逐出」，可以顯現原文的精神在於強調「誰是中國正統」，根本沒有「台灣是中國一部分」意涵，如此移花接木，實在有愧於曾任中國駐聯合國大使的經歷。

何況，台灣自解嚴以來，開始摸索如何走著自己的道路，面對國際外交長期受到打壓，劉結一若堅持「中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」，相信台灣也會從善如流不會有太多的雜音，「中國」你喜歡，那就送給你好了！因為我們是「台灣」！

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法