自由廣場》聰明個人黨

◎ 張昭仁

川普總統要求烏克蘭總統公開宣佈對主要競選對手拜登前副總統進行腐敗調查，否則扣壓國會通過的龐大軍武援助，被國會以利用總統權力引進外國勢力干預總統大選而發動彈劾。彈劾案從國會閉門聽證開始，到電視直播公開聽證後，委員會辯論投票，再到眾議院大會投票，眾議院通過後，明年一月將移送參議院審查，由參議院投票決定川普總統是否被解職。

針對川普的彈劾案，美國共和、民主兩黨議員看法完全不同，壁壘分明。少數的共和黨議員用各種方法干擾議程，在閉門秘密聽證會時，共和黨議員率眾直闖閉門聽證會；辯論時，共和黨議員吹薩克斯風、打果汁機，製造噪音干擾辯論。國會議員對彈劾案，雖然相互言語交鋒，甚至阻撓議事，但同時間兩黨對國家安全議題投票，則是是非常一致。不論是敘北庫德族區撤兵議題、香港人權自由法案、新疆人權法案都是跨黨派，超高票數快速通過。

相較於美國國會，台灣國會的表現剛好相反。台灣的兩大黨在國家安全議題上壁壘分明，針鋒相對，執政民進黨提出維護國家安全法案，例如過去的潛艇軍購，現在的反滲透法，國民黨全力反制。在內政方面呢？以前瞻案為例，國民黨雖然在審查階段不斷抗爭反對，但在執行計畫時則搶著同意執政黨的規劃，因此可以看成一致。

台美國會的表現剛好相反，美國國會兩黨在內政上立場分歧，國家安全與定位上意見一致，台灣兩黨卻是內政立場上一致，國家安全與定位上嚴重分歧。這有些怪異，兩大黨不都是在台灣安身立命的嗎？怎麼對國家安全的意見會如此分歧？台灣的國家安全最大挑戰來自中國，對國家安全與定位的分歧根源於對中國問題與政策的不同。在台灣，國家定位的政治光譜是從中國、維持現狀到台灣。若以不分區立委的提名代表著政黨的立場來看，國民黨提名又老又紅人選顯示它的國家定位光譜落在與中國統一，民進黨的光譜則是落在維持現狀到台灣。

民調顯示政治光譜定位與中國統一的支持度約在十％左右，加上他們的朋友約在十五％，這個支持度跟香港親中團體的現況類似。有人說倘若中國開放選舉，共產黨的支持度也將落在相同的十至二十％左右，因為除了共產黨徒，沒人會贊成共黨意志壓迫個人自由意志。

國民黨的中國定位十五％支持度與它的總統候選人現在的支持度一致。為什麼這種政治光譜支持度的國民黨仍是台灣第二大黨？正常狀況它應該像香港的建制派一樣銷聲匿跡，淪為小黨才對，為什麼還有三成的立委席次？這可能跟台灣目前小黨現狀有關。目前台灣三個主要小黨都是典型的「聰明個人黨」，一個每四年出來撩一次，一個即興式的指東罵西搶曝光，一個連自己共同創黨同志都無法相處。這樣「聰明個人黨」，縱使有好的機會也難以贏得選民的信賴成為大黨，因此國民黨繼續佔第二大黨位置， 立法院就繼續在國家安全上嚴重分歧。

何時我們才能像正常國家兩大黨在國家安全與定位上一致對外，在內政上互相競爭求進步呢？這可能是這次大選的另一個重要議題！

（作者為美國台僑，加州會計師）

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