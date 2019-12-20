自由廣場》打一場不想贏的選戰

◎ 凌博志

大選走到今天，國民黨、韓國瑜的聲勢節節敗退，民調已遠遠落後，本來有望重回多數的立委選情也由強轉弱，呈現後繼無力的現象。儘管黨內高層虛張聲勢，表現得老神在在，但內行人都看得很清楚，國民黨正在打的是一場不想贏的選戰。

去年韓國瑜平地一聲雷驟然躍起，韓流秋風掃落葉席捲全台，既為韓創造「神蹟」，也為國民黨展現新局，舉黨上下在狂歡狂喜中，以為取回政權指日可待。卻渾然不知去年讓民進黨大敗的是「民意」，不是「神蹟」，民意如水，能載舟亦能覆舟，而神蹟只應在有福之人，不會應在無德之人。

韓是塊什麼料，國民黨上下心知肚明，去年挾「韓氏風格」翻轉民意，創造驚奇，但坐上市長寶座後原形畢露。沒想所有高層都成睜眼瞎子，看著師心自用的吳敦義翻雲覆雨，拿他擋朱堵郭，再讓韓在眾人皆曰不可的聲浪中代表國民黨出征。當時要找的答案是，何故使平常不甘寂寞的國民黨大員都變成沉默的烏鴉？是懾於主席大人的威望？還是懼於恐怖韓粉的威力？

知已鑄成大錯，卻不在災難擴大前改弦易轍，有說是韓粉氣勢太兇，無人敢攖其鋒；有說是「換柱二．○」上來的如果是朱，二○一六的悲劇怕會重演。其實二者皆非，等到吳敦義把邱毅、吳斯懷、葉毓蘭端上檯面，列入不分區立委安全名單（邱後來被自動退出）後，答案才終於浮現。力挺與紅媒簽署「無色覺醒十大主張」的韓國瑜，堅持不換統派急先鋒的吳葉，原因都為中國因素，吳敦義有此用心，難怪馬、連、郝等紅統先驅個個都不敢吭聲。

得民心者得天下，現在台灣人民最有感的是生存和自由，面對彼岸的滲透威逼，目睹港人正為基本人權流血流淚，由「芒果乾」催生的「討厭共產黨」已躍居台灣最大黨，而國民黨硬是「吃了秤砣鐵了心」，不僅用口號與共唱和，還用行動疏離人民。

最近國民黨的韓、張、吳彷彿集體中邪，不僅行為頻頻出格，言論也不斷出包，如果用此證明不想打贏這場選戰，用心未免太過良苦！

（作者曾任高雄地檢署檢察長）

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