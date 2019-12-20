自由廣場》1221 AIT示警

◎ 林志翰

今年三月，特種行業鬥毆頻傳，行政院長蘇貞昌撂下重話，要求各特種店不能販毒、打殺，若發生鬥毆就換掉警察局長，請不要低估他的決心與政府能力。蘇貞昌說，他要求酒店或夜店不能販毒、殺人、聚眾鬥毆與放任酒駕，這哪一點不是人民最深惡痛絕的。過去一再發生，就是因為業者看不起警方決心，也看政府無能。

雖然當時泛藍的縣市首長澆冷水說著，換局長不能解決治安問題，此舉會讓第一線的警察心裡負擔太重。但新北市長侯友宜在六月以淡水宮廟遶境活動連續多天爆發衝突為由，換掉淡水警分局長，用具體行動響應蘇揆的主張。

當美國在台協會（ＡＩＴ）官網公告示警美國公民，本週六在高雄登場的罷韓、挺韓遊行將「可能發生衝突」，敦促美國公民儘可能避開這些地區時；當公民團體「Wecare高雄」與台灣基進黨早在八月中旬就申請罷韓遊行，當家的韓國瑜市長卻在十二月初執意選在同一天舉辦挺韓遊行時；當家的人要鬧事，意圖升高藍綠衝突，博取政治利益，中央政府豈能忌憚政治而縮手不管。

建議蘇揆應責成警政署，以類似棒球、籃球衝突一觸即發的模式，召集罷韓、挺韓兩方主辦單位清楚說明警方執法標準，越線者法辦，並全程錄影不容事實遭到扭曲。警政署更應調集全國警力進駐高雄市，用警力人牆隔開兩方遊行隊伍，讓兩方的訴求都能清楚表達，平和落幕。一旦高雄市警察局長消極應對，放任衝突擴大，讓有心人士看不起警方執法決心，撤換職位有何不可？

（作者為教育工作者）

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