自由廣場》「爺們」橫行台大

◎ 賴彥丞

台大校方竟扭曲《個資法》意涵，拒絕提供學生名冊給學生會，導致原本應於十八日舉辦之學生代表選舉需延期，此舉恐藐視《大學法》宗旨。

首先，《個資法》固然是基於保護個人資料避免遭隨意外洩侵犯隱私，然也授權公務機關得在符合比例原則及具正當理由下執行公務或增進公共利益等蒐集、處理及利用個資。學生會辦學代選舉乃是實踐校園民主，為了確認選舉人資格以避免選舉糾紛和舞弊，向校方索取學生名冊實屬正當合理，這在各校學生自治選舉均不成問題，何以唯獨台大發生阻撓學生自治的爭端？

再者，按《大學法》規定學校應積極輔助學生自治，然台大校方卻擺出倨傲態度執意妨礙學生自治選舉，「依法行政」的精神何在？筆者不妨以本校興大為例，最近興大學務會議通過一項議案：將與學生自治業務相關的「課外活動指導組」更名為「課外活動組」。這「指導」二字的刪去其實具有相當意涵，反映出校方尊重學生自治，用「協助」、「輔導」的柔性促進方式而非「指導」的上對下威權指令來與學生自治互動。

學生自治亦是大學自主的重要一環，猶記管中閔在未獲教育部聘任台大校長時，高喊「大學自主」當自身違法兼職寫稿、涉及論文抄襲的遮羞布；然如今管爺掌握權力，竟然踐踏大學自主，濫權打壓學生自治，致使台大的校園民主彷彿倒退回到威權時代，實乃相當諷刺。管爺鴨霸，不知是否對當初台大學生會在校長聘任案中不挺他的挾怨報復？

在這麼「爺們」蠻橫的校長帶領之行政團隊下，台大的「自由學風」傳統恐岌岌可危。

（作者為中興大學學生，曾任學生會學生代表）

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