自由廣場》私立國中小的經費正義

◎ 葉建良

陳復先生投書〈實驗教育自生自滅？〉，點出民間的實驗教育遭遇的困境，經費自籌沒有得到公部門的經費支持。其實，這是所有私人興學一直以來的處境，包括傳統的私校。問題的根本，在於政府長期以來不落實國民教育的相關法規，甚至於扭曲法規以規避政府的責任。

社會大眾都知道，私立國中小的學雜費很貴，每學期3、4萬元；但是很少人知道這些費用的名目，即使私校的學生家長也沒有深究。以台北市公私立國民中小學107學年度第1學期學雜費收費上限來看，公立學校學費為0元，雜費也是0元；私立學校學費0元，雜費5萬多元。為什麼學費0元，但是雜費卻那麼貴？學費和雜費是如何分別的？

這就要從憲法說起了。〈憲法〉第160規定：「六歲至十二歲之學齡兒童，一律受基本教育，免納學費。其貧苦者，由政府供給書籍。」這是國民小學階段免學費的法源依據。到了九年國民教育的階段，沒有修改憲法，直接在〈國民教育法〉規定：「國民小學及國民中學學生免納學費；貧苦者，由政府供給書籍，並免繳其他法令規定之費用。」（第5條）所以，只要是國民小學、國民中學的學生，不論是在公立學校就讀，還是私立學校，都不必繳學費。但是，私立學校從校舍興建、教師薪水到日常的水電費用，都沒有得到政府補助的情況下，要如何經營呢？這就是雜費上場的時候了，不能收學費，那就收雜費吧。

什麼是雜費？依據〈國民教育法施行細則〉第7條：「…本法第五條第三項所定雜費，於公立國民中學及國民小學免收；於私立國民中學及國民小學，以教學、訓輔業務、人事（教職員含薪資、福利、退休撫卹等）、行政管理、基本設備使用及校舍修建等所需費用為計算基準。」怎麼差那麼多？公立學校免收，私立學校收費的名目，不就是一所學校營運所需要的全部費用嗎？

再來看看其他就學階段對於學雜費的定義。〈高級中等學校向學生收取費用辦法〉定義的雜費是「指與教學活動間接相關，用以支付行政、業務、其他雜支所需之費用」，而學費是「指與教學活動直接相關，用以支付學校教學、訓輔、人事、設備、校舍修建所需之費用」。再看更高一階的學校，〈專科以上學校學雜費收取辦法〉定義的雜費是「指與教學活動間接相關，用以支付學校行政、業務、實驗、基本設備使用所需之費用」，學費是「指與教學活動直接相關，用以支付學校教學、訓輔、研究、人事所需之費用」。因此，學費和雜費的區別是，是否與教學活動直接相關。

回頭來看〈國民教育法施行細則〉對於私立國民中小學的雜費定義，除了行政管理之外，每一項列舉的名目都是高中收費辦法所定義的學費；除了行政管理和基本設備使用之外，其他每一項也都是專科以上學校收費辦法所定義的學費。也就是說，教育部使用偷天換日的做法，將私立國民中小學家長依法免納的學費改成了雜費。〈國民教育法施行細則〉第7條對於私立國民中小學雜費的定義，是民國105年7月1日訂定的，之前教育部都任由私立國民中小學以雜費的名義收取學費。也就是說，教育部長年以來任由私立國民中小學以掩耳盜鈴的方式收取學費，到了105年才給予法律的依據；然而，這樣的法律依據竟然直接違反其母法，以及憲法！

國民教育階段學生免納學費，不分就學機構是公立或私立，也不分一般學校或實驗學校。民間自辦的實驗教育和傳統私立學校的辦學經費從何而來？當然是公部門啊。所以，實驗教育的經費哪裡來？至少在國民中學、國民小學階段，就是政府。陳復先生以祈求教育部撥專款的方式，為實驗教育的經費請命，可以更理直氣壯，是時候民間興學的各方力量集合起來，向教育部要求落實國民教育階段學生免納學費的國策與法規了！（作者曾任督學，台南市民）

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