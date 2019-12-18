自由廣場》《林保華專欄》從美中協議輸贏看世界大勢

美中達成貿易協議的第一階段共識，對誰更加有利、未來前景如何，眾說紛紜。由於文件尚未正式簽署，美中還有各說各話之處，簽署是否可能生變，也是問題。

然而觀察目前所披露的一些資料，雖然雙方都說對自己有利以取得民意的支持，然而可以簡單概括為：美國佔盡優勢，但也保留了習近平的面子。

美國最大的收穫，是中國在兩年內採購美國兩千億美元商品，主要是農產品，平均每年四百億美元，雖然川普的要求是五百億美元，因此北京表示會酌量增加。這是川普最關心的議題，有助鞏固他的票倉。時間定為兩年，避免中國拖拉而影響他的選情。

北京要求美國取消關稅是不可能的。因為這場貿戰是美國要討回過去被中國欺詐而損失的公道與利益，因此只是取消準備在十二月十五日所增加的約一五六○億美元中國貨品加徵的十五％關稅。然而如此等於中國全線敗退，習近平帝位不保，因此最後川普給他的「好朋友」習近平留了點面子，將九月一日起對大約一千兩百億美元中國貨品加徵的關稅，稅率從十五％降至七．五％。這樣中國勉強可以說是雙方互利，而美國加增的第一批關稅則完全不動。

中國說美國應承未來將取消所有關稅，但沒說期限。這應是欺騙中國民眾。如果取消所有關稅，還不是恢復到貿戰以前的情況，這場貿戰不就是白打？美國則強調如果北京食言，就立即在三個月內啟動加稅報復手段。因此主動權在美國手裡。

目前中國經濟狀況不妙，因此短期內中國應不敢食言。然而習近平的大撒幣造成中國資金與外匯緊缺，因此明年三月「兩會」中國如何編列預算可觀察端倪。如果北京仍然大增軍費與維穩費，那肯定要背棄對美國的採購承諾。

這次的協議完全不談華為，中國不敢橫生枝節，而把矛頭轉向對歐盟施壓，這是流氓國家的欺軟怕硬本質。然而中國強迫歐盟接受華為，更加坐實華為是間諜企業，否則政府怎麼會以舉國之力支持一家「民間企業」？這次北約高峰會議，川普有新的斬獲。習近平重用外交奴才而自食其果。

即使中國對美國賴賬，以目前美國人對川普的支持度，也不會重挫川普選情。而智財權與強迫技術轉讓的談判，如果拖到川普連任，對中國更加不利。

話說天下大勢，美國已經掌握了主動權而在光復失地，增加自己的經濟實力。中國則因敗而使反習勢力有活躍之勢。台灣的大選選情也符合這個大勢，那些親中反台反美的力量如果還冥頑不靈的抱著習近平大腿，將可能遭到滅頂。綠營內部的各個派別也須認清大勢，發展台美友誼，對抗國共，團結贏取大選，不讓國共得利而自失台派立場。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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