自由廣場》反滲透法就是反併吞法

◎ 莊勝榮

國民黨一群人糾結反對反滲透法，說與國安法疊床架屋，且有選舉考量等理由。問題是美國、澳洲等民主大國，受到中國各種勢力影響選舉，破壞民主，正思破解之道，台灣率先提出反滲透法，不僅維護民主選舉的潔淨，避免受敵國操控，更是防止中共「打台灣不如買台灣，買台灣不如透過影響選舉，吃掉台灣」的赤化紅化目的得逞。反滲透法是防止中共顛覆台灣的反併吞法。

反滲透法規範的境外敵對勢力，敵對國或主張非和平手段危害我國主權的國家，正是中國。境外敵對勢力來源也是中國政府、政黨、組織、機構。這跟台灣與鄰國個別衝突事件不同，容易區分。且規範的內容限於政治獻金、競選活動、公投及集會遊行等，一般民眾去中國旅遊、經商，跟中共人員接觸，與反滲透法無關不會被處罰。候選人不得接受中共金援，何來反對之理？站在國家安全及國民生存的高度上，率多支持反滲透法，惟有正在接受中共資助、金援的政黨、團體、個人，或將來想接受援助的人，拚命反對。

孫文及蔣介石的徒子徒孫，如果有一點良知及國家觀念，也會支持反滲透法。如果孫文在天有知，會後悔當年聯俄容共，因為太有信心認為可以阻擋共產制度不輸入中國，以為區區四百多人的共產黨員在國民黨下無法坐大。但天不從人願，孫文早逝，擔憂的兩件事通通發生，共產制度輸入中國還坐大，共產黨員在國民黨底下壯大，且在一九四九年打敗孫文的嫡系子弟蔣介石。國民黨員你們難道把這段歷史忘掉了嗎？

中共慣用的分化、挑撥、離間、滲透、製造矛盾、製造動亂等，現在還翻新招數，金援候選人，利用媒體、網軍及五毛黨製造假消息假民調假事件，企圖影響選舉。這樣與民主為敵的國家，如果他的同路人進入總統府、國會，一步一步將台灣推入中共的虎口，光有選舉，有何用？

反滲透法在台灣就是反併吞法，也是國防外最重要的心防，捍衛民主的法典。相信有智慧的人絕對看得清楚，也絕對支持！

（作者為律師，台北市民）

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