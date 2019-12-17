社論》美中貿易協議對台灣的啟示

經過一年多過程曲折的談判，美國與中國終於達成第一階段貿易協議。協議含括關稅、智慧財產權、技術移轉、農產增購、金融服務開放、匯率、爭端解決等美方關切的議題。對身陷彈劾風波和連任壓力的川普總統來說，這是他所追求的一個象徵性勝利；就習近平而言，中國面臨三十年來經濟最大減緩及企業債務連環爆的挑戰，這是他所需要的和緩局面。然而，協議僅從表面而容易的部分著手，雙方基本歧異未解，仍待更艱難的後續談判。

兩國的政經制度差異及文化，造成今天的局面。民主自由國家的美國，總統權力雖大，仍受立法、司法部門節制；除了民調起落和定期改選壓力，股市等金融市場變動也常讓主政者多所顧忌。許多政治人物因此對問題常求短期而表面改善，少謀根本而徹底解決；只要任內不出大亂子，棘手難題能推則推。

北韓今天擁有核武而為美國憂患，正是二十多年前柯林頓政府「留待後任」心態和政策的結果。中國經濟和武力崛起，箝制人權，威脅各國，既得利於美國大量投資，也與美國的一廂情願和遷就短利有關。國務卿龐皮歐就此說得坦率：美國「數十年來順應並且鼓勵中國崛起，這種崛起甚至是以犧牲美國價值觀、西方民主、安全和良好常識為代價的」。美中貿易矛盾，長年存而不解，也肇因於此。小布希總統任內，曾警告中國要遵守世貿組織規則，並限制中國若干商品進口。遷延至今，多次指控中國「強暴」美國的川普，只是實現承諾，處理早應面對的問題。

相形之下，習近平有如皇帝，不在乎民意，也無壓力團體，凡事一個人說了算，以中國特色的權貴資本主義運作。這一體制很不民主，卻在對外談判時較少受內部牽制，步數很多，不輕易妥協。尤有甚者，國有企業巨額補貼，配合黨國政策；民營企業也姓黨，馬雲等負責人的進退取決當局，不聽話的還有「被自殺」之虞。對外資企業，市場准入限制繁多，程序不透明，且強迫技術移轉，侵犯或偷盜取智財權樣樣來。此外，人民幣匯率官方決定，是調節外貿競爭力的利器；今年以來人民幣貶值，就幾乎抵銷了關稅提高的影響。儘管如此，關稅仍是迫使中國求和的利器。

第一階段協議因而涵蓋雖廣，並未針對問題做根本而實際的解決。關稅調降取消有看得見的效應，增加農產等採購也將反映於外貿數字，雙方在政治層面足可自稱「贏家」或「雙贏」，各取所需。不過，實質爭議的關鍵並未打通。按美方所列清單，中國在技術移轉、金融服務開放、市場准入程序都有承諾，但中方宣布的內容不一。同時，國企及產業大規模補貼、網路竊盜等爭議，中方並未讓步。重要的是，中國所做的經貿承諾，依過去紀錄查考，從加入世貿組織以來，大都空口白話，輕諾寡信，常是談判的緩兵之計。

正因如此，美國參院民主黨領袖舒默批評川普被中國「暫時又不可靠的承諾收買了」，同黨參議員墨菲把協議稱為「投降」，共和黨參議員盧比歐直指「一項協議無法解決我們和中國的問題」，都凸顯了第一階段協議的局限，關鍵問題未解。有鑑於此，川普政府掌握關稅這一利器，視中國落實承諾的情況，隨時恢復增加；與中國打交道，有籌碼才能生實效。

必須強調，美中貿易開戰一年多以來，對全球經濟成長、貿易及投資流向、產業供應鏈都產生實質衝擊。情勢演變已很清楚，在野心崛起之路，中國是美國的一大威脅，美中關係經此折騰，脫鉤或分道揚鑣之勢難以轉圜。面對如此變局，台灣除了短期應變，尤須就多年「大膽西進」錯誤政策所導致的如今政經困境，進行轉向與調整。

我們過去二十多年，投資中國太多，投資台灣太少，對歐美先進國家投資也不足，以致經濟產業升級緩慢，政經社會飽受中國干擾。拜川普對中國經貿動手之賜，聯合國的報告指台灣是國際貿易移轉最大受益國，加上產業資金回流，這是壯大台灣的挑戰和機會。即將進行的總統大選辯論，對這一至關緊要的國家大計，自須提出實際可行的應變方案。

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