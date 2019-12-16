高教展望》學者：若為爭補助強併 恐減弱區域特色

大專校院整併概況

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕近十年來，大學整併風吹得更大！清華大學合併新竹教育大學，高雄第一科大、高雄海科大、高雄應用科大「三合一」併為高雄科技大學，都受到矚目。近期包括陽明大學和交通大學合併案，台灣科技大學、雲林科技大學和屏東科技大學「三合一」案，中山大學和高雄大學研併為中山大學案，都在進行中。高教界還盛傳，中央大學和清華大學想談「婚嫁」，中正大學對鄰近大學如嘉義大學、雲科大有意等。

傳中央與清大論及婚嫁

我國目前有一百六十多所大專，少子化影響，預計一一八學年學生數將少三十萬人，因此教育部訂定「國立大學合併推動辦法」，為提升整體競爭力，官方可主導大學合併。教育部更針對「單一縣市超過兩所國立大學且學生數低於一萬人」之學校推動合併，一度發文十九所國立大學，隨後屏東商業技院和屏東教育大學合併為屏東大學，高應大、高海科大、高雄第一科大併為高雄科大，清華大學合併新竹教大等。

對於台科大和雲科大、屏科大要整併，不少學者擔心是為衝規模、爭補助而強併，可能減弱區域特色。台科大校長廖慶榮表示，三方都有合校意願，台科大明年三月將提校務會議，雲科大和屏科大也同步進行，放眼國際藉合併提高競爭力的例子，如法國巴黎大學把學校合併成規模六萬名學生的大學。

前教長籲先推動私私合併

教育部次長劉孟奇表示，只要合併者程序完備，取得各自師生、校友與校務會議支持，官方樂觀其成。不過，教育部也指出，合併不能是為拿官方補助而併，須提出可提高競爭力的說理才會成功。

面對少子化及大專整併風潮，前教育部長黃榮村認為應先推動「私私合併」，若私校願捐出，也可「公私合併」，最重要的是讓有危機的大學盡速轉型、離開高教。公校合併則應讓大學更自主、減少政府支出，教部可透過實驗計畫給一定期限的資助，也應推動大學法人化，在顧及國家利益下成立，屬公共性大學，受國家監督。私校產業工會理事長尤榮輝指出，整併是好事，但政府若不敢讓大學自訂學費，又不挹注更多高教經費，藉整併提升大學競爭力，成效恐怕不大。

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