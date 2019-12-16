自由廣場》駁國立大學校院協會詭辯

◎ 吳瑞北、林惠玲

財團法人法於一○七年八月公布，對財團法人鬆綁，但同時強化內控，在第二十四條第二項明定，財團法人在法院登記之財產總額達一定金額以上者，應建立內部控制與內部稽核制度，各個財團法人於是在這一年紛紛修改其設置條例。財團法人設立目的在積極從事公益，增進民眾福祉，主管機關經濟部因此也訂出一個修法的公版，其中就有相關條款，明定內部稽核屬於董事會，同時也要訂出內部稽核制度進行稽核作業。

為台灣拚經濟的經濟部都這樣了，為台灣培育人才的教育部卻逆其道而行。一○四年修法時把經費稽核委員會廢掉了，美其名是增設專兼任稽核人員，隸屬於校長底下，但球員兼裁判等於沒監督。近幾年高教發生不少流弊也與此不無關係。教育部跟國立大學校長們合謀，視國家教育預算如禁臠，忘了教育主體是學生，校務基金設立的目的是在提高教育品質，提升教育績效。大學中的校務會議類似董事會，校長要使用校務基金的便利，就不能不接受來自校務會議的監督。

最近時力鄭秀玲立委在總質詢指出校務基金缺乏監督，行政院蘇院長當下即認為應儘速修法。過去三個多月來她與學生、教師和家長團體一起努力推動修法，經教育文化委員會通過，其內容僅是恢復三十八年至一○四年國立大學早已運作順暢多年的二個委員會，並納人學生代表一名。十一月二十七日教文委員會通過後迄今，仍卡住政黨協商，眼看只剩今天是本會期結束前最後可召開政黨協商的工作日，呼籲兩大黨不要用立法程序讓此改革胎死腹中。

行政院長在總質詢時已認同要改，教育部長還可推諉抗拒；一個明顯違反正當公司治理的法規，執政黨立委還不敢大刀闊斧修改，其背後原因何在？昨日在貴報刊出國立大學校院協會的投書，才透露出此修正案的背後是該協會反對。校長在此案是被監督的對象，卻串連阻擋改革，帶頭違反倫理法則。他們的說法是已聘請稽核人員，也有外部稽核人員，因此校務會議只要聽聽報告就好。如果這種說法成立，那經濟部的財團法人，像工研院、資策會，其院長或執行長也都是董事會所聘任，何必要求內部稽核屬於董事會？

希望民主進步黨莫忘台灣人民對他的支持及期待。

（作者分別為台灣大學電機系特聘教授、經濟系名譽教授）

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