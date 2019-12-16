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自由廣場》國民黨內女性不為女權發聲？

2019-12-16 05:30
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◎ 蔡敏雄

二○○七年，日本安倍內閣的厚生勞働大臣（衛生勞工部長）柳澤伯夫，在一次「有關少子化對策」的演講中表示「女性是生產的機械」，涉及歧視女性，引起社會撻伐。當時，同為安倍內閣總理大臣補佐官的小池百合子也同聲譴責柳澤。

反觀中國國民黨，平時對付民進黨伶牙俐齒，諸多沒結婚、沒生過孩子的國民黨女性民意代表及官員，對張善政歧視女性的「沒結婚、沒生過小孩，就不懂父母心，不會照顧小孩」的發言，卻是掉牙鈍齒，噤若寒蟬，不敢為女權仗義發聲。

如果依張善政的邏輯，那麼擔任高雄市長不滿一年，施政滿意度敬陪全國縣市長末座的韓國瑜，有何資格角逐總統？擔任行政院長只一○九天，沒為小孩做過甚麼，政績乏善可陳的張善政，又有何資格角逐副總統？

二○一六年時，日本東京都都民並不在乎小池百合子沒結婚、沒生小孩，而是相信她的施政能力及改革決心，支持她當選為東京都首位女性知事。果然不負都民所望，她不但展現能力努力照顧二千三百餘萬老少都民，還正在籌備二○二○東京奧運。而且小池雖非軍事專家，但她曾在安倍內閣擔任首位女性防衛廳長官（國防部長），展望未來，更是日本首相的熱門人選。

小英總統對張善政的發言表示，「自己未婚，沒小孩，但總是加倍努力，拿出更好的成績，想要證明自己」，此言令人動容。施政要靠努力、能力與照顧人民的熱忱，而不是靠天天畫唬爛，當跳梁小丑！

（作者為兒科內科醫師，台中市民）

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