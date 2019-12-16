自由廣場》「安維七號」的空中危機

從Flock-93談無人機對總統候選人的安全威脅

◎ 呂禮詩

日前台南後壁國民黨部遭炸彈客放置爆裂物，雖然在警方的查緝與攻堅行動下，化險為夷；然而上周六所舉辦的一場國際論壇，受邀演講的日本國際問題專家藤井嚴喜教授，提及了明年一月大選候選人的安全問題，足見此次大選的安全威脅，更甚於以往！

「福和會」在台大社科院舉辦的「強化日本台灣策略夥伴關係」國際論壇中，藤井嚴喜教授特別以《自由時報》「台灣大選逼近 美亞太助卿促北京勿干預」的報導警示：針對明年的選舉，大家必須保持警戒，中國可能以極端的方式介入，使勝負已定而進入「垃圾時間」的大選，陷入無效爭議。

這並非藤井教授的首次預警，本月上旬在日本東京所舉辦的「守護自由開放台灣─ONE TAIWAN」研討會中，藤井教授以2004年前總統陳水扁的選前遇刺與2010年國民黨中央委員連勝文被槍擊等事件為例，說明絕非杞人憂天。

雖然上個月國安局特勤中心在「安維七號專精訓練結訓編成典禮」中，展示維安任務特勤人員的各式裝備、八極拳術與手槍射擊操演，有如布下了天羅地網；但從網路上迄今仍不乏各組候選人造勢現場的空拍畫面及照片，即可得知並非滴水不漏——來自於空中的威脅，可能成為百密一疏。

以無人機進行「斬首」，並非電影才有的異想天開。十月下旬在莫斯科所舉行的「2019年俄羅斯國際軍警安防設備展」（INTERPOLITEX 2019 – the 23rd International Homeland Security Exhibition）中，俄羅斯空軍最高軍事指揮院校「加加林空軍官校」（Gagarin Air Force Academy）與無人機製造廠商，即提出了類似電影《全面攻佔3：天使救援》的「Flock-93」無人機「集群」（swarm）攻擊概念。

此一以百餘架攜帶炸藥的無人機，集群攻擊遠達95英里外目標的想定，非常神似《IHS詹氏防衛周刊》（IHS Jane’s Defence Weekly）2017年的報導：中國以「商規現貨」（Commercial Off-The-Shelf，COTS）無人機，進行集群作戰的構想；從時序上分析顯示，俄羅斯的無人機設計概念，極可能源自於中俄間綿密的軍事交流，而解放軍對於無人機的作戰運用，可能更技高一籌。

國安局特勤中心雖然配備有空拍機干擾槍，然以中國空拍機大廠「大疆」為例，其所產製的部分機型的工作頻率並不在安維編組配發的干擾槍有效頻段之內，且大疆在其公開的技術參數中強調其跳頻與擴頻的技術，能有效的抵抗干擾。

另安維編組的干擾槍對衛星導航系統（Global Navigation Satellite System, GNSS）干擾僅為美國的全球定位系統（Global Positioning System, GPS），但大疆各型無人機皆支援GPS及俄羅斯全球導航衛星系統（Global Navigation Satellite System , GLONASS）兩種衛星導航系統，顯見可能存在的安全疏漏。

明年一月的大選，不僅是台灣人民展現民主價值的堅守，更是進行國家路線的選擇。任何候選人的安全，都容不得任何的差池！

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）

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