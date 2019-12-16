自由共和國》蘭雨靜／「一葉落 知天下秋」

◎蘭雨靜

二千多年前的中國留下的這句成語，至今還經常被世人拿來引用，是因為它不但是句優雅的文學表現，而且是隱藏著深奧的「興衰」比喻價值的緣故。

「一葉落知天下秋」，所比喻的就是「根據前兆而預測就要發生的事物」。所以，我們也就可以套上這句成語，來預測中國國民黨（簡稱Ｋ黨）的未來。

多年來，Ｋ黨開鍘了不少黨員，其中有位元老黨員鄭佩芬說：「不認同（開鍘），但是不在乎。」近來，她經常出現在網路上的節目批評Ｋ黨，暴露Ｋ黨的家務內幕。由於她是老黨員，暴露內容非常新鮮，一向是外部人鮮少知道的，因此，大眾都非常欣賞。她不是為批評而批評，她是眼看Ｋ黨的日趨腐敗，希望Ｋ黨能改革而提出些「苦言」。Ｋ黨卻認為她是叛逆，把她開鍘。

記得二○○七年，「國民黨把民進黨政府的國防部長李傑的黨籍給開除」成為大新聞。當時，李傑只回六字短評說「沒黨籍最輕鬆」，和今天的鄭佩芬短評頗有異曲同工的味道。

當時，開鍘李傑的主導者是「黃復興黨部」，造新聞的主導者是台灣「某報」，主題是「痛批趨炎附勢 投機逢迎 國民黨撤銷李傑黨籍」。

當時的Ｋ黨還居於有威有權的狀態；核心是「黃復興黨部」，以蔣介石為神主牌，忠於蔣介石才能讓軍隊國家化，要保持黃埔精神，以便完成「北伐」。

這些核心思想跟「現實」實際離得太遠。因此，失去黨籍的李傑滿不在乎地說：「沒有黨籍最輕鬆。」甚至，造新聞的主導者台灣「某報」過後也評論說：「為銅像祭黨紀，小題大作。」

Ｋ黨，在中國未完成北伐、逃來台灣後，說三年完成反攻大陸，過了七十年，未見行動。現在和漢賊不兩立的中國共產黨想要聯手吃掉台灣。

行得通嗎？大概天意也不會允許。

今天，蔣介石不用說，「黃復興黨部」、台灣「某報」等的聲音也都聽不到了。Ｋ黨的「秋意」愈來愈深，寒冬just around the corner（就在眼前），因此，元老黨員的鄭佩芬女士不得不開了幾帖「苦藥」。沒想到，換來的是「開鍘」的處罰。

國民黨的支離破碎，不成體統，早就人人皆知。好比蔣介石死後屍體暫寄桃園，而宋美齡死後卻葬在美國。台灣人的連戰、江丙坤，不在台灣祭祖宗，卻千里迢迢飛到大陸去祭拜「黃花崗七十二烈士」等等，怪事多得是。

二千多年前的中國人已經說過：「階前梧桐葉落，該知秋天之到來。」

在台灣，足不著地、目中無百姓、不食人間煙火的國民黨，你說，它剩下的日子還有多少？

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