自由共和國》居隱／如何留住社工人才？

居隱／社工師

台灣官方為留住社工人才，將給社工加薪，筆者想起社工師證照考試考題：台灣社會工作機構常面臨員工的高流失率，管理者可以運用什麼方式激勵員工，以挽留人才？

以筆者從事相關工作，並觀察其他社工前輩經驗、社工界實務發展，建議還可這樣留住社工人才：

一、簡化行政工作、拉長標案及補助期程：社工服務對象大都為經濟弱勢民眾，而常申請補助及官方標案取得服務費。曾有學者研究接受聯勸補助的社工，發現大都在人力有限的小型民間團體任職，需兼任行政工作，排擠實際提供服務時間及心力，影響專業認同。

結果台灣的公務員考試考題曾問：社會工作人員是一種專門職業的從業人員，不同於一般行政人員，試問社會工作人員應具備哪些條件？台灣官方對此以整合型計畫、就地審計、網路申辦，簡化申請補助及核銷流程，未來將進一步簡化。

只是現有社福服務補助、標案期程大都一至三年，接受補助的社工每到年底就得再次申請，還要擔心沒補助就會失業，影響經濟收入不易安全生存，建議適度延長期程，讓社工安心投入實務工作，充實實務經驗提升服務品質，服務對象就不會經常被迫換社工，有助建立專業關係。

二、開發專業知識多樣應用：台灣因教育及社會價值問題，常有人因不知本身特質，隨意選就讀科系，或因親友認為社工薪資比部分行業穩定，被迫就讀相關科系，畢業後當社工而覺得痛苦。

且現有社工專業知識大都為進口，不一定符合台灣社會文化，造成理論及實務落差，筆者及其他社工發現，剛當新手社工訪視服務對象時，不知該說什麼、提供哪種服務較好，從任職單位得到的專業知識指導、心理支持有限。

因此可鼓勵對其他專業有興趣的社工，進行跨專業運用達成自我實現，也改善社工的工作環境、理論及實務落差。

像是台灣社福體系推動資訊化，可鼓勵對資訊科技有興趣的社工，結合社福及資訊專長跟資訊系統廠商溝通，設計好用功能方便社工整理服務紀錄，統計服務量及資源分布，做為社福單位設置服務據點參考，減少社工訪視通勤時間，方便民眾查詢所需社福訊息，就不會經常打電話詢問打斷社工工作，改善工作效率。

再像是兼任圖文工作的筆者發現，較少民眾了解社福體系，新手社工常上網請教工作問題，而製作作品說明社福體系概況、分享使用社福服務及工作經驗，除開發多樣收入外，也協助新手社工快速上手，並減少民眾不清楚社福服務，請議員關說甚至以暴力攻擊社工事件。

三、提供多樣執業環境：台灣大部分社工在官方單位、民間團體工作，但部分社工不喜歡官方繁雜規定、上班時間固定，覺得不自由，或任職的宗教團體教義影響專業自主，而沒歸屬感。

其實台灣已有社工師事務所，也有社工以自由工作身分接案服務，還有營利企業徵社工投入長期照顧、社會住宅、脫貧服務，中國大陸更有社工擔任「小三勸退師」，提供社工多樣執業環境，滿足多樣工作型態需求。

所以留住社工人才，還是了解社工界內部多樣職涯需求，從多方面提供適切支持！

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