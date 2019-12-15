自由廣場》律師法修正通過後

◎ 江榮祥

聯合國制定《關於律師作用的基本原則》，強調「律師自治」也是保障人權的重要環節。立法院日前通過修正《律師法》，明定律師加入地方公會，同時成為「全國律師聯合會」的個人會員，有權直選理事長及理監事。筆者期望新的律師自治體制更能保障人權、實現社會正義及促進民主法治！

舊法規定，律師應加入地方公會，地方公會組織「律師公會全國聯合會」（下稱全聯會）；會務運作是由「小圈圈」操作「配票」逐級升晉，全聯會理事長猶如「地方派系聯盟」頭人們推舉共主，遵循著由北、中、南輪流推派的「潛規則」。雖全聯會具有代表全國律師的法定地位，但個別律師與全聯會間沒有直接連結，以致無從要求「民主課責」！

全聯會高層熱衷兩岸交流，以「維護台灣人民在中國的權益」及「妥適解決兩岸交流所生法律問題」自期，卻始終未就台灣人民李明哲等人訪中「被失蹤」表明立場。理事長於今年中出席「兩岸和平發展法學論壇」並領銜報告「台灣律師制度的改革方向」，若也能針對中國人權與法治提出諍言，並聲援對岸受難的「維權律師」，想必更能顯現交流的實質意義！全聯會對於中國日益惡化的人權狀況，長年噤聲，顯露出「地方派系聯盟」只重視在地名位、資源與福利的本質，而這或許也是中共長年賓禮「派系頭人」的統戰成果。

自由民主與極權奴役正在全面鬥爭，老派的玩法終將面對新時局的考驗；在未來的司法改革及律師自治運作上，年輕律師不該再缺席並消音！

（作者為律師、民間司法改革基金會執行委員）

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