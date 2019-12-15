TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇 影音 財經 娛樂 寵伴 汽車 時尚 體育 3C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 求職
左
右
投書
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 投書

自由廣場》律師法修正通過後

2019-12-15 05:30
Facebook Twitter LINE

◎ 江榮祥

聯合國制定《關於律師作用的基本原則》，強調「律師自治」也是保障人權的重要環節。立法院日前通過修正《律師法》，明定律師加入地方公會，同時成為「全國律師聯合會」的個人會員，有權直選理事長及理監事。筆者期望新的律師自治體制更能保障人權、實現社會正義及促進民主法治！

舊法規定，律師應加入地方公會，地方公會組織「律師公會全國聯合會」（下稱全聯會）；會務運作是由「小圈圈」操作「配票」逐級升晉，全聯會理事長猶如「地方派系聯盟」頭人們推舉共主，遵循著由北、中、南輪流推派的「潛規則」。雖全聯會具有代表全國律師的法定地位，但個別律師與全聯會間沒有直接連結，以致無從要求「民主課責」！

全聯會高層熱衷兩岸交流，以「維護台灣人民在中國的權益」及「妥適解決兩岸交流所生法律問題」自期，卻始終未就台灣人民李明哲等人訪中「被失蹤」表明立場。理事長於今年中出席「兩岸和平發展法學論壇」並領銜報告「台灣律師制度的改革方向」，若也能針對中國人權與法治提出諍言，並聲援對岸受難的「維權律師」，想必更能顯現交流的實質意義！全聯會對於中國日益惡化的人權狀況，長年噤聲，顯露出「地方派系聯盟」只重視在地名位、資源與福利的本質，而這或許也是中共長年賓禮「派系頭人」的統戰成果。

自由民主與極權奴役正在全面鬥爭，老派的玩法終將面對新時局的考驗；在未來的司法改革及律師自治運作上，年輕律師不該再缺席並消音！

（作者為律師、民間司法改革基金會執行委員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.