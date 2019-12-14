自由廣場》陳水扁與柯文哲

◎ 李欣芬

二○二○大選進入倒數，週日陳水扁為李婉鈺助陣，透過簽書會與民眾互動。

我不禁想起了一九九九年七月份的某個星期六，理著三分頭正在服兵役的黃姓學生來訪。黃同學說，隊上有位周姓弟兄透露自身是民進黨員，竟招來國民黨籍輔導員的苛刻對待，心中極為不忍；接著黃同學話鋒一轉，談到阿扁擔任台北市長時施政滿意度高達七成，競選連任時卻輸給了馬英九，所以很為阿扁叫屈，想推阿扁選總統好討回公道，可是民進黨內許信良也想選總統，將來很可能會進行黨內初選，因此他和幾位好友預備要加入民進黨。黃同學說：「老師，您也加入，黨內初選時我們一起投票給阿扁，好嗎？」我不假思索地回說：「好啊！」接著反問：「但要怎麼加入呢？」黃同學說：「這簡單，周姓弟兄說他願意擔任大家入黨的介紹人，老師只要準備兩張照片及身分證影本，辦好後就會將黨證寄給您。」

我是因阿扁加入民進黨的，對他難免有些期望；一晃眼入黨整整廿年，這些年來我按時繳黨費，盡本分地在每次黨職人員選舉時前往投票，同時也秉著知識份子的良心為台灣與黨執筆辯護。甚至二○○六年政局動盪，泛綠民眾寄信到黨中央，建議陳幸妤要跟趙建銘離婚以挽救黨的形象時，一方面我以「勸和不勸離」的台灣民間習俗，緩頰應為陳趙三個年幼無辜的孩子著想；另一方面我則懇請長老教會的牧師前往民生寓所探望關懷當時因司法案件賦閒在家的趙建銘。這一切只因我視所有黨員都是我的手足，而世間沒有完人，身為人難免犯錯！

阿扁曾擔任過民進黨主席，如此一來，所有黨員不僅是您的手足，也是您名譽上的兒女，不是嗎？結果您為李婉鈺助選時，竟說：「政治不外是分享，絕對不能整碗捧去，某一派系這種做法我也很看不下去」。您批的就是民進黨某派系，令人心痛！因為您此舉會瓜分綠營對手吳思瑤的選票，漁翁得利的將是國民黨和共產黨，而您的做法與表面為綠色，實則白裡透紅的民眾黨主席柯文哲無異啊！

（作者為台灣教授協會會員）

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