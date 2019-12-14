自由廣場》不反共枉姓蔣！

◎ 何華國

國民黨二○二○區域立委候選人蔣萬安，算是該黨年輕的精英世代。由於他又是蔣家第四代，格外引人注目。這次的選舉由於主要的對手民進黨候選人吳怡農，跟蔣同樣學經歷俱優，同樣年輕俊俏，真的棋逢敵手。目前蔣的民調雖然略高，據稱仍陷於苦戰，需經常於斜風細雨中站立街頭，笑臉招呼選民，以爭取勝選的機會。

以蔣萬安和吳怡農同具清新優秀的形象，兩人中任何人出線當選立委，應該同樣會獲得選民的支持與祝福。由於蔣萬安具有蔣家後人的身分，他能否承襲其父祖輩的政治血脈，特別引人關注。

由於蔣萬安是國民黨提名的候選人，在台灣民意有接近七十％討厭共產黨的社會氛圍下，國民黨在國內主要政黨中，又被普遍認為與共產黨的距離最近。這個與「惡」的距離最近的政黨所提名的候選人，蔣所承受的負面包袱有多重可想而知。

在選舉進入緊要關頭的當下，蔣萬安要想突圍取得勝選，唯有選擇做「商品」區隔與善用其父祖輩留給他的槍砲。

說到「商品」區隔，以蔣萬安的清新形象，應非國民黨傳統醬缸文化的產品。但看看黨內若干大老背叛其父祖輩遺訓的行徑，以及一些黨內同志的自甘浸泡紅潮，萬安先生若無法和他們做「巧妙」的切割，如何面對台灣人民普遍厭共、反共的風潮，又如何爭取選民對他的認同與支持。

蔣萬安父祖輩留給他的槍砲，即是老蔣和共產黨「漢賊不兩立」絕對反共的精神，以及小蔣以「三不政策─不接觸、不談判、不妥協」來應對中共的威脅與挑戰。兩蔣的核心精神即是「反共」二字，這就是蔣萬安父祖留給他的槍砲。蔣若能掌握其父祖的核心思維，以提出符合當下台灣政治環境所需要的論述，他不只能得到「正港藍」、「知識藍」的青睞，甚至也可能得到眾多「淺綠」與中間選民的支持。如此一來，其勝選機率勢必大幅提高。

距離選舉投票日已不到一個月，蔣萬安是否能勝選，就看他的明智抉擇了！

（作者為嘉義大學退休教授）

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