自由廣場》南洋姊妹看大選

◎ 王少校

在桃園助選時，張善政談到執政黨不照顧「新住民」，我看到真的笑了。

二○一六年，我居住台北市有名的深藍選區，訪問了身邊許多來自越南和印尼的新住民，不少已經有投票權的人士，我發現一個有趣的現象，她們和夫家的政治傾向天差地別。上個月底，我再度對她們進行田野調查，發現這個狀況依舊沒有變。

以下歸納六個我聽到的原因：

一、因為民進黨比較會照顧「不是華語的族群」，國民黨相對只注重中國人，讓她們感覺被忽略。

二、不少親戚是在台灣工作當藍領或白領工作者，民進黨的兩岸政策讓中國人不容易來台灣置產消費等，對他們是有保障的。比方服貿萬一開放，首當其衝的是台灣產業和移工。

三、有一位泰國人的老公是深藍公務員家庭，但是他們泰國群組私底下都在傳，國民黨其實是看不起泰國的。

四、國民黨很少主動為東南亞新住民爭取權益，只有提案中國人的權益遭到損害時，才會拉東南亞人士出來救援。

五、訪問越南裔人士發現，他們也和台灣一樣有亡國感，對他們而言，台灣是擋住中國侵略越南主權的第一條線，台灣失守，越南遭殃。

六、蔡英文本人對東南亞的重視程度是高的。

原因很多，上述只是一個平均值。但事實上，在採訪前，原因一、二、四是我早就發現的問題，這個也是不爭的事實。韓國瑜之前講出「鳳凰飛走進來一堆雞」之後，不管是網路上或者他們耳語之間都顯現極度不滿，不然中華民國南洋姊妹會又怎麼會出來發聲明？

而且在新南向政策出台以後，政府將台灣東南亞的新住民、移工和留學生變成一個相對堅固的社群，東南亞外籍人士可以大聲地說自己的故事，形成力量已經超越傳統台灣夫家給予的束縛，過去這些狀況是沒有的。

（作者為退役政戰官）

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