自由廣場》智財權之戰

◎ 張昭仁

美國與中國打起貿易戰，同時FBI開始徹查中國對美國剽竊智財權的問題，上個月FBI在交給美國國會的報告中承認整個徹查行動晚了十年，這十年正是中國千人計畫的十年，FBI在徹查中國千人計畫中已經逮捕了柳忠三並革職多名涉及洩密的華裔學者，其中又以史丹佛大學教授、量子力學專家張首晟神秘死亡最引起關注，這位被稱為最接近諾貝爾物理獎的華裔物理學者的離奇死亡，有人說是由於他涉及千人計畫遭FBI約談，壓力過大，也有人說負責從中國來投資高科技公司成效不佳、壓力過大，而突然在校內墜樓死亡，各種說法撲朔迷離、莫衷一是，但都一致指向中國關聯，原本受盡尊重的史丹佛大學教授，好端端的美國生活，卻因中國因素而喪命。

過去中國剽竊智財權是以駭客進入美國公司的資料庫複製科技檔案，從千人計畫之後，剽竊智財權更以制度化來進行，透過（一）直接向競爭者員工招手，以短期高薪挖角，同時要求他帶公司機密跳槽，三年後沒利用價值，就要你走人；（二）以提供研究經費，向民主國家如美國、台灣學術界華裔研究專家招手，研究特定議題，而研究結果歸屬於中國；（三）在民主國家如美國、台灣設立類似空殼公司，例如美國紐澤西、波士頓，加州矽谷，台灣的竹北地區，由少數幾個他們的人頭在地負責，向當地華裔研究員提供免費公司乾股或是專案經費，要求他們研究特定議題，再定期由在地人頭將研究結果傳回香港或中國。

FBI向國會表示整個徹查晚了十年，這也不盡然是FBI的疏失，從九○年代末以美國為首的西方國家對中國的態度是歡迎多於敵視，協助多於防止，希望將中國納入世界經濟體系一環，那裡知道真實的中國共產黨政權骨子裡非常敵視民主自由，對內壓制人民自由，對外敵視民主國家，說一套、做一套，承諾只是虛晃一招，二○一五年歐巴馬告誡習進平不要繼續剽竊美國智財權，習進平親口承諾，結果也是一句唬爛，原來中共並不是要與世界和平共處，相反的是要爭霸天下，共黨的意志與個人自由意志本質上就是相衝突，無法和平共處。中共用盡各種方法取得新進科技，千人計畫也讓他這十年內科技躍進許多，取得了許多涉及公司智財與國家安全，如今FBI介入調查，當年介入千人計畫的華裔科學家都面臨調查起訴而懊惱萬分，史丹佛大學張首晟教授就是典型的例子。

FBI盯上中國剽竊智財向國會提交報告，保護美國國家利益，台灣的學界應以張首晟教授的下場為戒，立法院與調查局也必須加緊腳步，保護廠商與國家利益，同時防堵台灣成為中國剽竊美國科技的黑洞而受到牽連制裁。

（作者為會計師）

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