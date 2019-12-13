新聞線上》美麗島事件和辛亥革命

「美麗島事件」今年四十週年，這是台灣人追求自由民主，要求國民黨終結戒嚴和黨禁的歷史性事件，並非「獨立建國」，不能上綱為國族認同，和百多年前中國的「辛亥革命」，有本質上的差異。（資料照）

記者陳杉榮

選戰方酣，在某個演講場，台上民進黨助選員大聲疾呼，「延續美麗島的精神，讓國民黨繼續在野，確保台灣主權」。台下有個年輕選民說，「別再說美麗島事件了，我哩國民黨辛亥革命哩！民進黨要告訴我們台灣未來怎麼走」。片段的場景，說出年輕人的共同想法，也反映民進黨發展最難突破的困境。國民黨則是倒退嚕，在共產黨的淫威之下，就快忘記什麼叫辛亥革命了！

「美麗島事件」今年四十週年，這是台灣人追求自由民主，要求國民黨終結戒嚴和黨禁的歷史性事件，並非「獨立建國」，不能上綱為國族認同，和百多年前中國的「辛亥革命」，有本質上的差異。辛亥革命是中國人民推翻清朝專制帝制的革命行動，旨在建立和西方民主國家類似的共和體制，帶領革命的中國國民黨成了「中華民國」的開國政黨。台灣的獨派要獨立建國，要有不同於「美麗島精神」的論述，還得有付出代價的心理準備。

沒有美麗島事件，不會有大批戰後台灣菁英迅速投入民主運動，沒有美麗島律師團投入選舉，不可能爆發如此強大的能量逼迫國民黨當局解除戒嚴和開放黨禁報禁，國會全面改選和總統民選不會提上開放議程，更不可能有後來的政黨輪替。做為台灣政治發展的分水嶺和轉捩點，美麗島事件具有里程碑的歷史意義。

傳承美麗島精神是民進黨執政的必然要件，民主自由和法治國是美麗島律師團「法律人」從政的基本信條，「綠色執政、品質保證」，曾經是民進黨的金字招牌，但眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了，開創政黨輪替的陳水扁自己搞砸民進黨得來不易的江山。

蔡英文的第三次政黨輪替，有了陳水扁的前車之鑑，清廉應做更高標準的要求，政策需要更為細膩的擘畫，執政步調要像進行曲，鼓舞人心；這三年多，政府許多施政，讓人民失望了，去年地方大選是一次期中考，當掉了民進黨。美麗島事件四十週年，許多人在問，民進黨變了嗎？事實上，和國民黨相比，在追求公平正義、守護自由民主的道路上，民進黨還是領先的。民進黨缺的是什麼？格局和雅量，還有不受懷疑的清廉。

北京全方位的滲透台灣社會各條筋絡，在習近平稱帝後更為明目張膽，國內的政黨和商人，藉由民主制度的保障上蓄意攻擊政府，早已是不容忽視的嚴重危機。蔡英文政府兩面作戰，因應相對困難，制定「反滲透法」作法制面的防堵，本有必要，但是否因此傷害言論自由，受到諸多責難，紀念美麗島事件四十週年，當局有必要提出具有說服力的理由，尋求輿論的支持。

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