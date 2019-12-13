社論》為二○二四奠定江山

二○二○大選破月了，國、民兩黨進入短兵相接、直球對決，小黨則競相投出變化球，想盡辦法跨越五％門檻。推出區域、不分區立委候選人卻缺席總統，民眾黨的聲勢遭國民親三黨擠壓。各種民調顯示，民眾黨的一成支持率彷彿是玻璃天花板。這是柯文哲的個人光環無法轉化到民眾黨？還是柯本人的支持度由盛而衰？仍有待觀察。而在民調膠著之際，柯文哲本人首度鬆口：沒有意外的話會選二○二四。

二○二○正在肉搏，二○二四的戰場卻浮現了。此舉，對二○二○總統大選部分，影響力可能有限。不過，在政黨票方面也許有些波瀾。柯文哲口中的三黨不過半，意指國民黨、民進黨、民眾黨，沒有親民黨或時代力量的想像。事實上，民眾黨的操作，毋寧更像是「棄時保眾」、「棄宋保柯」。民眾黨在總統大選，手上仍緊握籌碼，迄未表態挺宋。此情此景寫照著，柯文哲孤軍相對於郭台銘、宋楚瑜聯軍，三黨不過半與兩大兩小的同床異夢，終極指向二○二四的劇本。

表達問鼎二○二四之意，可以感受到柯文哲在二○二○之役的焦慮感。宋楚瑜最後關頭保留入場券，意味著郭宋聯軍對柯的「防人之心」。民眾黨擄獲五％政黨票，問題應該不大。假使親民黨跨過五％門檻，民眾黨也未突破一成，郭台銘的二○二四之夢，才有跟柯談判的架式，兩大兩小眉角在此。但這種對郭有利局面不利柯，所以他必須設法撐開民眾黨的張力，吸納親民黨、時代力量等政黨的元氣，外加台北市長的「接班」交易，最好是一舉躍居一成至兩成甚至更高的第三大黨，如此一來，二○二四郭的戲份受限，柯便當仁不讓了。

凡此，乃是政治人物的利益盤算，也是第三勢力當局者的課題。但是，面臨特殊國家處境的台灣，不能完全跟著政治權謀來思考。就此而言，柯文哲既然提前拋出二○二四的議題，大家也不妨從這個話題進行未來思考：二○二○要選擇怎樣的總統與國會，才能劃出二○二四的輪廓？二○二○之所以擺脫二○一八，主要是國際棋盤出現變化，中國的「和平崛起」自我破功，美中夥伴變成對手，貿易戰方興未艾，加上一帶一路的債務陷阱與霸權崛起備受質疑，乃至一國兩制之於香港、台灣喪失號召，台灣的二○二○鐘擺遂從去年的「發大財」搖向當今的「顧主權」。此一變化加上韓流自我解構，形成當前的大選格局與氣氛。

就此而言，二○二四想像圖，除了柯文哲拉抬民眾黨的面向外，還有更高一層的台灣願景面向。由於對二○一八勝選的錯誤分析，國民黨中央與總統候選人都採取傾中姿態，而一年來的台灣主流民意卻往「抗中保台」方向傾斜。抗中保台或親中發財？國、民兩黨涇渭分明。抵抗專制中國併吞，友好美日民主盟友，攸關貿易戰下台灣要將經濟動脈側重何方？國家安全要在印太戰略下自助人助，還是臣服於中國武嚇和平？「數位冷戰」序幕拉開之後，台灣要堅持普世價值，還是接受中國標準？經過香港反送中風潮的發酵，已然成為二○二○大選壓倒其他議題的主旋律。

二○二四，遠在天邊，近在眼前。展望未來四年，地緣政治的變化趨勢，兩岸關係的緊張與和平，應該是大體延續現狀。台灣的國家發展主軸，應該不脫一年來的劇本展演。所謂的一中各表、一中同表、兩岸一家親等，在二○二○之後，恐怕更侷限於民意邊緣。這就給了本土政權與本土勢力一個機會，也就是，突破同一總統兩任八年執政的魔咒，開創有別於以往的政權輪替，本土政權交接給本土政權，親中勢力的萎縮期拉長，北京介入台灣的槓桿加速流失。於是，二○二四與二○二○應屬同一場選戰，本土政權與本土勢力有機會而且必須全力以赴，不僅要延續完全執政，同時確保本土政權長期執政。

根據本報最新民調，蔡賴配支持度五十三．一二％、韓張配十五．四七％、宋余配四．六六％，二十五．六三％未表態。大勢所趨，可見一斑。以故，所謂的「垃圾時間」的最後一個月，本土政黨與本土勢力務須鞏固優勢、壯大基本盤，為二○二四奠定江山！

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