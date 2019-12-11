自由廣場》壓垮國民黨的兩根稻草

◎ 凌博志

國民黨在今年七月底提名韓國瑜參選二○二○總統後，除了愚忠鐵粉，包括很多稍具理性的國民黨員和大多數國人都不相信今年韓風能再吹起什麼塵埃，說白了，就是沒有人相信「望之不似人君」的韓國瑜會成為下一任總統！

韓去年確曾創造奇蹟，一人救了全黨，但他和黨主席吳敦義卻像在一陣狂喜後得了失心瘋，韓自以為是救世主固然可笑，而吳敦義不可言喻的自私和霸道更是令人大開眼界。歷經激烈廝殺的提名爛戲雖已落幕，但最大金主出走，本土諸侯也轉身觀望，只會喊團結口號的黨公職繼續相互傾軋，整個黨陷入集體焦慮變得歇斯底里，咸認明年一月出現的「奇蹟」將是：國民黨竟只花一年就敗光他們新賺的老本。

韓國瑜自述過去花天酒地，不務正業，去年乘風而起選上高雄市長，宣稱已經戒酒戒賭、改頭換面，故事聽來十分「勵志」，但有過這些不堪，務農行商，賣十賺一或可自便，做高雄市長實嫌太過，「作之君」選總統就未免欺天下蒼生太甚。何況在任不及半年就背信毀諾，成為落跑市長，既選總統，竟每天出口成「髒」，話題不離身體下半身，「嘴賤空心」證明他的修持和涵養實在太差，根本無能也無力治國。

吳敦義的墮落最令人匪夷所思。他使盡洪荒之力爭得主席寶座，最冠冕堂皇的理由是帶領這個家產被抄、榮光不再的破落政黨再起再興，但不欲人知卻早就眾所周知的心思是要實現他的九五之夢。因黨內聲望不足，個人形象太差，經過擁韓抑朱，尊郭貶王，左搓右揉、橫柴入灶的離譜運作後，王退出，郭脫黨，提名了一個最缺乏正當性，極可能中途被換的韓國瑜。無奈機關算盡，韓有強粉撐著，「彼可取而代之」的希望破滅，只好退求其次，為自己預留去處，提出一份自薦、史上最具爭議的不分區名單，讓已嚴重落後的國民黨選情更加雪上加霜。

選舉已進入垃圾時間，韓國瑜的失德失格，吳敦義的顢頇自私，既是崩壞國民黨選情的最大元凶，也是最後壓垮國民黨的兩根稻草。

（作者為前高雄地檢署檢察長）

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