自由廣場》女警庶民破韓國瑜假仙

◎ 林軒竹

國民黨團日前闖外交部抗議的鬧劇效果持續延燒。

這次事件看起來傷害國民黨最多的，在於社會上多數民眾對幾位國民黨立委「演過頭」的離譜行徑無法苟同，網友甚至極盡嘲諷訕笑之能事。然而，國民黨總統候選人韓國瑜在此事件中看似「公親」角色，但這場鬧劇另一重點其實是直接戳破其「庶民是一種心態」的美麗包裝。

如果庶民是一種心態，韓國瑜在第一時間想到要去致意的，不應該是陳玉珍，而是受陳宜民羞辱的女警庶民。依照之前韓國瑜批評黨內說法，國民黨權貴精英如吳敦義馬英九之流，事發之後講風涼話並不令人訝異。但是對於標榜庶民心態，口口聲聲苦民所苦的韓國瑜，在第一時間沒有出來指責陳宜民的暴行，為辛苦執勤的警員庶民發聲，反而去聲援因手被夾傷卻得以入住重症病房的立委；然後在一天後看風向不對時，才避重就輕的提醒陳宜民大立委應該有為不當行為道歉的勇氣。韓國瑜這樣子的表現，居然能堂而皇之跟我們說庶民是一種心態？

再退一步，如果庶民是無法在第一時間反應的心態，那事發三天後針對國民黨副發言人公開發表受辱女警是「怪阿姨」，甚至「恐怖情人」這種荒謬言論時，韓國瑜的庶民心態顯現在哪裡？高舉改革國民黨大旗的氣魄又在哪裡？

綜而言之，聽言觀行，國民黨的這一場鬧劇赤裸裸的證明韓國瑜的庶民說只是一種「技術性善良」，其實根本不存在。他和他批評的黨內權貴精英的心態並沒有太大的差別。

所以…是誰說庶民是一種苦民所苦的心態？白紙黑字呢？

（作者為成功大學會計系暨財務金融所教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法