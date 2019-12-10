自由廣場》佳芬學姊，莫忘世上苦人多！

◎ 謝登元

韓國瑜妻子李佳芬代夫海外出征，在美國華盛頓對著逾七百名僑胞痛斥：「二○二○年總統大選是有史以來最骯髒的選舉。」

撇開「家醜不外揚」的古訓不說，李佳芬根本是睜眼說瞎話。她是我大學同校學姊，年齡比我大，不可能不知道以前中國國民黨不擇手段、大做手腳的選舉黑暗史。舉凡買票賄選、發動軍人投票、冒領投票、開票時熄燈作票、故意唱錯票等等，相信都是讓人深惡痛絕的記憶，例如一九七七年桃園選舉的「中壢事件」就是再明顯不過的骯髒作票實例，難道現在的選舉會比那時還骯髒嗎？

她又說，「婚後生活什麼沒有，但坐最多的就是雲霄飛車，不知道為什麼丈夫人生起伏這麼大？」推測她說這話無非是想博取同情。而她的夫婿為什麼人生起伏這麼大，我想，除了是當時高雄市選民「誤會一場」之外，最主要的原因還是韓國瑜自找的，因為沒人威脅逼迫他選總統啊，他不珍惜高雄市民所託所付，反而溜之大吉，因此李佳芬又何必在異鄉自憐自艾，討人同情。

李佳芬還不忘夫唱婦隨的把韓國瑜「莫忘世上苦人多」的招牌口號再度掛在嘴上當成選舉訴求。但可笑的是，她創辦的維多利亞雙語中小學學費收費昂貴，眾所周知。她的違章豪華農舍，讓人記憶猶新，她的豪宅炒房爭議、逃漏稅爭議也還是現在進行式，她更曾被眼尖的網友揪出，拿在手上的ＬＶ名牌包，官網要價一個超過十四萬元。我想，十四萬元也可以幫助社會上不少弱勢朋友和苦人，李佳芬雖說自己不在意社會的眼光，但是請捫心自問：妳真的有「莫忘世上苦人多」嗎？也請李佳芬莫再睜眼說瞎話，因為有理智的選民早就受夠了！

（作者為資深記者，現任職文教基金會）

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