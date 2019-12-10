自由廣場》高雄青年談美麗島與蔣經國

◎ 林子堯

美麗島四十年了，這場發生於高雄為響應國際人權日的示威遊行，最後演變成警民衝突，進而導致中國國民黨政府藉機大搜捕（包含不在遊行現場的人），很顯然是場政治清算，也是自二二八事件以來國民黨最大規模的政治迫害行動。

四十年過去，因為大家太少討論加害者責任，甚至太少去了解這場事件後國民黨對台灣各階層的滲透控制，以致日前討論蔣經國功過時還引起輿論激辯。時至今日，若我們仍無法面對這場政治浩劫的時代意義，那麼台灣邁向正常化國家就仍很遙遠。

首先，當年因為仍在戒嚴時期，國民黨政府將幾乎都是非軍事人員的平民送往軍事法庭審判，而這份由國防部公布的判決書，背後指導者不就是蔣經國？蔣經國雖在美國壓力下，並未允許按法律判決死刑，但受難者被判重刑仍屬事實。而製造林宅血案的特務系統，至今依然真相未明，當年被羅織為凶手的澳洲教授家博（Dr. J. Bruce Jacobs）日前辭世，至今他為何被捲入這場血案依然沒答案。而一手建立並訓練許多政工、特務系統的蔣經國，不必面臨這些責任的論斷，實在是美麗島事件四十週年至今最大的諷刺。

再來，蔣經國當年因為外交因素，而下令停止選舉，釀成美麗島事件的悲劇。而延後舉行選舉，也導致有些人因為深恐美麗島陰影而不願從政，甚至對於整個台灣社會形成肅殺氣氛。尤其美麗島事件後，大幅授權情治系統介入大學校園，乃至滲透學術、社會各行業，讓許多人談論政治必須提心吊膽，擔心自己身邊有黨國線民。甚至讓許多黑名單因美麗事件無法返台任教，導致兩年後的陳文成血案，影響大學校園至今，值得各界正視。

最後，根據學者林季平的研究，美麗島事件等導致國民黨政府減少了對南台灣的建設挹注，改加強對北部地區的都市計畫與產業開發，因此自一九九○年至二○○○年，北桃竹地區的人口增加了 三十一．四％。美麗島事件影響所及不單只是一場政治審判，更是對台灣政治、經濟、教育、司法，乃至於人口遷徙等各面向的全面浩劫。

四十年過去，作為一個高雄人，我以自己的故鄉曾經是台灣歷史上爭取自由民主的事發地為榮，但也希望社會各界能更用心去思考、正視這場事件的時代印記。

（作者為台灣大學國發所兩岸組碩士生，高雄市民）

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