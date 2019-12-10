自由廣場》巡邏箱智慧，人呢？

◎ 蘇天從

上週嘉義市警察局開始使用智慧巡邏箱，並宣佈員警平均巡簽時間從二十秒縮短為一秒；預計明年起將全面改革，由智慧巡邏箱取代傳統紙本巡簽。

事實上，電子巡邏箱已啟用多年，雖然方法各異，但功能類同，不外乎更能掌控員警動態，靈活調度警力，但巡邏品質有沒有提高，員警是否更安全，恐怕值得商榷。

民國一○一年煙火勤務在某縣舉辦，這一次比較特殊的是，提早在八月底每逢週五、週六晚上就有各種晚會陪襯著燃放煙火，到國慶日晚上再加放一場為二場，共計十三場煙火秀。

主辦單位為了方便觀眾，在煙火施放區置放五個仿日式建築、可拆卸的廁所，有「英明」的長官不僅細心主動體察上意，還擴大體察，於是規定了所在地分局偵查隊，鄰近的五個派所出都要前來五個廁所簽巡邏箱，更波及了交通隊、保安隊、刑警大隊，免不了的是警察局各界長官，分局的小官、小吏也都不得不來督勤，大家都為這五間廁所，依照長官的研判，有可能屋頂被偷、門窗被撬、馬桶被搬、水龍頭被拔、電線被剪、馬達被盜、水塔被抬…

有一個禮拜三的下午，有督勤人員路過一間廁所，不得了了！廁所外、水塔邊的馬達居然不見了，但觀其斷線的部分，還用絕緣膠布纏繞著，應該不是竊盜所為，我打電話問所在地所長知不知道這件事？並要他查證工程單位，回答是該廁所因地處較偏僻怕被偷，所以週六晚上放完煙火，人潮散去關門後即拆回保管。

哈！哈！換句話說，經過了四天，這麼多班的巡邏員警，都沒有一個人發現馬達不見了，照樣一直簽、一直簽，照這種思維，如果水塔不見了、門窗被拆開了、馬桶被搬了，同仁還是一直簽、一直簽，等到失主報案才知道有東西被竊。

這就是制式的巡邏勤務，只認巡邏箱、只認簽章表，不認地形地物、不管建築物裡頭住著什麼樣的要員。一定曾經發生過歹徒破門入侵，同仁還在外簽巡邏箱，未警覺到被打開的門、裡面的聲音，也一定發生過歹徒由後門入侵，正在搬出贓物，同仁只在前門簽巡邏箱，應卯了事，巡邏班日也巡、夜也巡，巡了好幾年了，都不曾往建築物的四周繞一圈。

嚴格講起來，巡邏箱設置的地點就是易生危險的處所，銀行、便利商店尤甚，多數的同仁巡到銀行、便利商店，這種易被強盜的處所，幾乎都沒有敵情觀念，都是在大門口下車，然後直接進入裡頭，不管四周的人在做什麼，只會在簽到簿上簽名、在巡邏簽章表畫押，就匆匆離去。如果歹徒正拿著槍抵住行員在搶錢，員警沒頭沒腦的進去，歹徒以為行員報了案，警察趕來處理，恐怕子彈會直接飛向員警，大家難道不會車停附近，下車後再接近銀行，然後在外觀察裡面動靜，再進入？

（作者現任公職，著有《百官行述》）

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