自由廣場》陳玉珍踩到重病家屬的痛處

◎ 宜和蓒

國民黨籍立委陳玉珍上週赴外交部抗議，因推擠、手指遭自家人黃昭順拉去夾到門導致缺氧昏厥，結果被送到台大醫院急診，引發各界抨擊是「濫用醫療資源」、「政治作秀」。

陳玉珍說她昏沉兩天以為自己不會再醒過來，更推託「不是我願意躺在哪裡就可以躺在哪裡」，住在重症病房都是台大醫院所安排，推託都是醫生專業的決定。

看在重病家屬的眼中，陳玉珍立委夾到手指就可以立即接受診療，住進病房，這不是特權，什麼是特權！小市民何其無奈、辛酸。

我父親長期洗腎，又加上有小中風的病史，屢次身體嚴重不適送到急診室時，父親與我們焦急的家屬只能在急診室外的走廊等待。走廊上滿滿等待的病人與家屬，這就是小市民掛急診的真實人生。

等了好幾個小時，醫生診療後即便判斷要住院，等待空病床又是一條漫長的煎熬歷程。有關係就找關係拜託喬病床，沒關係就看看是否能幸運有空病床釋出。

這是重病家屬的辛酸，大多數小市民都是如此！但看到政客們特權濫用醫療資源，只為了選票作秀，還理直氣壯地說她多麼心酸，我們心中的委屈真的無語問蒼天。

台大醫院更該出面回應陳玉珍立委的說法是否真實。讓小市民評斷，政客特權關係施壓下，哪位專業醫生的腦袋會轉彎，連手指夾到都住進重症病房。

（作者為國小教師，台南市民）

吳斯懷 陳玉珍 中央

◎ 邱豐松

國民黨不分區名單引發爭議，其中排名第四的退役中將吳斯懷頻被外界質疑「親中」，國民黨立委陳玉珍在政論節目中為吳辯駁，苦苓反問陳立委：「是誰不讓大陸客來台？」「你們金門沒有陸客來嗎？」陳玉珍竟回應：「有，是去北京中央爭取的。」

言為心聲，國民黨是怎樣的一個黨，以及吳斯懷、葉毓蘭為何會排在國民黨不分區名單的前面，聽過陳玉珍這番話，就可明白了。也就是說，國民黨他們的「中央」，不是中華民國的總統府、行政院或五院等等，而是北京中央；也就是說，國民黨可說已被中國共產黨吞滅了。

人民要下架吳斯懷，吳說他不怕，還說因為民進黨怕他，才要下架他。他為什麼不怕被下架？為什麼那麼自大？顯然不是靠國民黨，因為國民黨已搖搖欲墜，他應是另有靠山，好像是靠另一個「中央」。他不只是狐假虎威而已，他好像另有超級老虎讓他「靠勢」，所以不怕台灣人民要下架他。這些國民黨的現任立委、未來立委，正是讓台灣社會「亡國感」油然而生的關鍵人物啊！

（作者為退休教師，新北市民）

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