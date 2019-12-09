高教展望》防代謝停頓 教部年編50億助攬才

頂尖大學近3年 退休與新聘教師人數

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕年改去年七月上路，教育部最新統計，大專教師今年申請延退者二二八人，較去年增一成，大學憂心高教師資老化，更警告「學術絕後」恐損競爭力。但統計頂大近三年相對有新聘教師九五四人，比退休者多了近三百人，教育部強調，陸續推動玉山、彈薪、高教深耕等計畫就是要補助大學留才攬才，將密切觀察年改影響及因應。

教育部大專校院留才攬才統計

頂大3年新聘954師 比退休師多300人

年改前一年，全國大專約有一一○○名教授退休，年改後不到九百人。教育部最新統計更顯示，大專一○六年申請延退者一八八人，一○七年二○四人，今年增為二二八人，逐年增加。

為免高教代謝停頓，教育部高教司表示，每年編列五十多億、多項計畫協助大學攬才留才，如玉山青年學者兩年已有四十一人獲聘；一○七學年助一萬○五四一名教師彈性加薪，副教授級別以下有五○九七人，高教深耕經費也新聘七四五名師資，將持續關注並衡平高教師資。

記者統計十一所頂大師資近三年消長，教授共六六○人退休，新聘教師九五四人。如中山大學退休四十三人、新聘一一○人，成大退休一一四人、新聘一六○人，清大退休六十二人、新聘一百人。各校顯已未雨綢繆。

中山校長鄭英耀分析，年改後累積卅年資者確已開始申請延退，師資年齡結構預期將改變。中央大學指，年資補償金制度今年六月卅日到期，在此之後退休者領不到，使得教授退休人數略增。但延退可提高退休年金所得替代率而略相抵，師資結構變化待觀察。

各頂大都提前因應師資代謝。鄭英耀說，三年前便放寬各科系新聘師資無上限，超出公務預算額度，以校務基金支應；中央大學有六成四師資在四十歲以下，成大三年前預撥一二二名新聘名額給各科系做教學及研究能量傳承。

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