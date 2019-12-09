自由共和國》王嘉緯／中國勢力在中東歐的擴張與台灣的機會

王嘉緯／台灣金融研訓院海外中心所長

日前因為布拉格與北京的姊妹市協定內容涉及一個中國爭議，捷克方面推動刪除一中條款未果而決定終止姊妹市關係，這也讓平時國人鮮少聽聞的中東歐國家，赫然披露在國內媒體版面。

中東歐諸國在冷戰時期不是直接隸屬於蘇聯（如波羅的海三國、烏克蘭），就是受蘇聯控制的社會主義陣營（如捷克、波蘭）。儘管從一九八○年代末期迄今歷經多次民主運動浪潮，多數共黨政權已瓦解，但或許因為同屬社會主義背景，中國拉攏中東歐可說是毫不手軟。中國國務院總理李克強二○一二年訪問波蘭時首倡「16+1」概念，之後每年召開「中國—中東歐國家經貿論壇」，近來更配合一帶一路倡議，號稱已投注數十億美元資金在中東歐基礎建設。

外媒曾以「新長城」形容中國勢力在中東歐地區的擴張，不同於兩千年前修築長城抵禦北方遊牧民族南下，今天的長城係以經濟金融為基礎、一帶一路倡議為工具，將具中國特色的計畫經濟發展模式灌輸到中東歐國家，與標榜自由民主的傳統西歐國家形成強烈對比，便宛如一道長城在歐洲大陸心臟地帶蔓延開來。

但相對於北京方面的樂觀，歐盟與中東歐當地對於中國的大動作卻已逐漸感覺不安。一方面是對於中國製商品單向傾銷中東歐市場，投融資金延遲到位消息不斷傳出，以及日後可能陷入債務陷阱的憂慮，質疑這就是所謂的互利雙贏？另一方面則是對工程技術品質能否遵循歐盟規範與標準也有所質疑。況且中國經濟成長逐步下滑，未來恐怕也不見得能長期維持同樣的金援規模，日本就是最好的例子，日本也曾是全球對外援助最大國，但在一九九○年泡沫經濟後，也被迫大幅削減其外援規模。而對於中國勢力的擴張，歐盟意見領袖如法國總統馬克洪、德國總理梅克爾都曾公開表達疑慮態度，中東歐當地對此也開始浮現惴惴不安情緒，若從這角度來看待布拉格與北京的姊妹市爭議也就不那麼意外。

其實近兩年來中東歐地區總體經濟成長呈現強健態勢，甚至可達西歐國家的兩倍，但依據WEF全球競爭力報告，中東歐在基礎建設與金融市場發展的排名仍遠低於西歐諸國，儼然成為當地持續發展的瓶頸，尚需外來資金協助，對我國業者或金融產業不啻為一具開發潛力的市場。況且當地對於中國銀彈攻勢不是毫無雜音，這堵新長城看來並非牢不可破，儘管台灣與中東歐雙邊經貿互動還有成長空間，但對於佈局中東歐倒也無須盡持悲觀態度，仍可發掘台灣具相對優勢之處，尋求與其互惠交流之道。

例如我國因具備完善的企業資金支援體系與輔導網絡，配合信保基金等信用補強機制，中小企業融資相對暢通；再者，協助新創企業透過資本市場籌資，諸如興櫃版、創櫃版皆已行之有年。相較之下，中東歐金融體系對於中小企業注資意願向來不高，台灣在這方面的經驗，可望扮演我國金融業拓展中東歐市場的引路明燈。像是以中小企業籌資為主題，邀請中東歐金融機構高層訪台，除可藉此行銷台灣金融產業特色、尋求合作機會外，亦能強化與中東歐關係。另就長遠來看，多辦理雙邊交流活動，協助即時掌握當地市場動態，以及培育熟稔中東歐語系的財金人才，替往後佈局當地市場厚實根基。

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