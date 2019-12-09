自由共和國》張耀文、賴飛羆、林惠玲、戴伯芬／推動高教改革 經濟更亮眼

張耀文／台大電資學院院長、賴飛羆／前台大醫院副院長

林惠玲／前台大社科院院長、戴伯芬／高教工會創會理事長

蔡總統近日拋出未來四年「蔡英文路線」，將以「經濟更亮眼」、「照顧更周全」和「台灣更安全」為三大施政目標。她指出在美中貿易戰下，全球供應鏈重組的時代，未來四年政府將強化產業聚落、深化軟硬體整合、加強人工智慧和５Ｇ應用等，讓台灣成為亞洲科技業的中心，讓經濟更亮眼。

以美國為鑑，隨著人工智慧、大數據和物聯網等新興科技的快速發展，美國總統科技顧問委員會認為「半導體晶片」及「巨量資料」是兩大關鍵領域，應加強研發並擴大人才培育。ＭＩＴ教授Scott Stern之前訪台，認為台灣創新能力強，但在創業家、大學、政府和企業等方面的連結，還有極大的進步空間。他建議我們善用半導體和製造業的優勢，將其應用在新興的產業，方可在全球打造出台灣新的經濟角色。

經濟部沈部長雖稱已有二五七家台商申請回台，投資額達八千億元及國際大廠來台設立研發或新創中心，例如微軟、Google、亞馬遜（ＡＷＳ）、Facebook和NVIDIA等。他說這兩大利多將讓台灣產業升級，成為亞洲新興科技研發重鎮。

然而最近業者卻頻頻向蔡總統反映，找不到合適人才。半導體業者更呼籲政府，應提升半導體基礎研究動能，認為問題在每年研究經費不足，導致此領域深入研究的教授數量不足，相關研究也不夠，進而影響學生人數，最後影響半導體專業人才數量。此外，跨足生技醫療是台灣ＩＣＴ產業下一個最大機會，但這需要業者齊心協力在各自領域發展，且需要很多研發投資。業者們所反映的人才培育及不足問題的根源正是因為國內高等教育問題叢生所致。我們呼籲政府儘速推動高教改革，才能實現蔡總統讓經濟更亮眼的目標。具體建議如下：

一、儘速通過學生版校務基金條例修法，確保管理權和監督權獨立

台灣面臨著研究生低薪過勞、博士生投入高機會成本後卻出路有限、年輕學者難以取得正式教職必須委身於專案教師，與此同時民間企業卻出現人才短缺問題。龐大的高教資源未能有效運用，其根本問題在於現行《國立大學校院校務基金設置條例》下，大學校長集校務基金之治理權與監督權於一身，因球員兼裁判而有瓜田李下之嫌；而受資源分配影響甚鉅的學生及年輕老師卻無權參與決策與監督，違背現代治理講究的「透明」、「問責」、「參與」、「效率」等四大原則。 台灣學生聯合會、教師工會等共十餘個團體日前冒雨齊集教育部陳情，呼籲要儘速通過學生版《國立大學校院校務基金設置條例》第五條及第七條修法，回復歷史悠久的經費稽核委員會，以監督校務基金管理委員會，同時明定應有學生代表參與。

問題的根源來自國民黨完全執政下，在二○一五年修改校務基金設置條例，規範學校應置專任及兼任稽核人員，以取代原有之經費稽核委員會功能。修法增加稽核人員是對的，但隸屬於校長就不合法理，而且把經費稽核委員會廢了，更離譜。國立大學校務基金超過八百多億元是來自教育部或政府機關，具有公益性質，即使是民間以營利為目的公司，都規定稽核室直接隸屬於董事會，何況國立大學的校長類似於總經理，校務會議類似董事會，故稽核室根本不應隸屬於校長，而應直接隸屬於校務會議下設的經費稽核委員會。

此法案已經過立法院教文委員會審查進入政黨協商。然而，該委員會也同時通過校長協會主張的版本，只改校務基金設置條例第七條，要求稽核人員必須經過校務會議通過，並不恢復經費稽核委員會，因此稽核人員仍然由校長任命，依舊將經費使用權牢牢抓在校長等人手中。國立大學校長在此案屬於被監督的對象，在整個討論中理應保持超然迴避。至於一個明顯違反正當公司治理的法規，兩大黨立法委員是否可以毅然決然修改，相信選民也在看。

二、教育部應開放高階主管任用

目前高教改革行如牛步，除了大學自治下各大學山頭盤據，不為中央所管之外。教育部高層的無能與缺乏擔當也是影響原因，自二○○七年起高教司長竟是公務人員出身，未曾在大學實際教學和研究，如何能推動可行的高教政策和前瞻的規劃呢？吾人建議《教育部組織法》應修正，直接由中央立法規定「教育部司長」的任用規範，為因應時代變遷，「高等教育司」、「技術及職業教育司」等司長亦建議比照科技部司長辦理，得以聘任有相關領域之教育實務與專業能力之大學教授，以期能儘速解決教育之根源問題與大力推動教育改革措施。

三、高教司宜併入科技部

英國自一九六四年即將教育部與科學大臣職責合併，並將成人教育、繼續教育和高等教育職責移交給創新大學和技能部。日本的文部科學省是在二○○一年由原文部省及科學技術廳合併而成，負責統籌日本的教育、科學與體育等事務。從國際教育組織的變革，可知高等教育與研究創新為一體兩面，高等教育與科技部合併有助於高教與國家科技政策緊密結合，推升國家的競爭力。高等教育業務則分散於高教司與技職司。高教改革的選項之一是仿國際教育行政組織，將高教司與科技部合併、技職司與勞動部合併，成為新的科技與高等教育部、技職與勞動部。而技職司與勞動部合併，則可以有效結合技職與就業市場，活化當前僵固的技職大學制。

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