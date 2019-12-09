自由共和國》江雅綺／孟晚舟事件一週年 美中科技戰對台灣的警訊

華為前財務長孟晚舟目前被軟禁在溫哥華的豪宅中，腳上還戴著電子腳鐐，圖為10月1日她離開豪宅前往法院。（美聯社）

江雅綺／國立台北科技大學智財所副教授

科技戰是美中貿易戰的重要層面，而5G的佈局則是美中科技戰的關鍵戰場，在華為創辦人之女、首席財務長孟晚舟因故在加拿大被軟禁的一週年間，我們看到美國擴大對華為的打擊力道，包括將華為列入貿易黑名單、限制對華為出售美國製產品、禁止美企使用FCC基金採購華為和中興通訊等威脅美國國安的設備、華為手機不能內載Google安卓系統的服務…等。

但是華為也不是省油的燈，它採取了兩項策略對抗美國的封鎖。

第一是「以美國法律治美國政府」的法律戰：日前華為向美國法院提交起訴書，主張美國聯邦傳播委員會（FCC）有關禁止華為參與聯邦補貼資金專案的決定，違反美國憲法和行政訴訟法，這已是華為今年第三次在美國法院控告美國政府。前兩次分別為今年三月指控美國禁止採購華為設備條款違憲、六月控告美國商務部扣押華為設備。

第二是讓華為技術與美國脫鉤：這項策略包括尋求美國以外的供應鏈及研發自有技術。在建立多元供應鏈的部分：華為今年推出的高階手機，號稱「去美國化」，完全沒有任何美國提供的零件，改由其他外商或自家零件供應商取代。

在大幅研發自有技術部分：原本在5G的專利佈局，華為就相當積極。截至今年四月，華為歐洲電信標準協會的資料庫中，佔有5G關鍵專利共一七七九件，全球第一；第二名NOKIA公司一五五○件；第三名三星一四七四件；第四名LG公司一四五九件；第五名高通一二七三件。但若加上第六名中興公司一二三四件、第九名中國電信科學技術研究院五五三件，則中國系統在榜上共佔有三名。

在華為與美國脫鉤的角力中，台灣則扮演十分重要的角色。因為中國為達成技術自有的佈局，勢必需要大量的高階人才，而與5G高度相關的晶片設計、半導體等產業，幾乎都是台灣的強項。在美國對中國拉起封鎖線之際，更顯得台灣人才的珍貴。

十二月初《日經》報導指出，近十分之一的台灣半導體業的研發工程師，已被大陸以三倍高薪挖走。雖說這樣的挖角趨勢早自二○○○年開始，但隨著中美科技戰的升高，挖角風愈演愈烈。從鎖定高階經理人、到直接挖走整組團隊，大陸撒下重金不手軟。這也讓台灣二○一三年為了防止營業秘密外流中國、修正《營業秘密保護法》加重刑罰，幾乎淪為具文。因為當人才外流、腦中的營業秘密自然也就跟著外流，根本無從防範。

大陸持續挖台灣的人才寶庫以補足自家產業弱點，最後的目標自然是取台灣製造而代之，完成「中國製造二○二五」的拼圖。台灣政府也有高度警覺，近年來在保護核心關鍵技術的智財和法制上，不斷強化防範。但除了防範智財外流外，可能也要多多提供留住人才的誘因，否則，智財是死的、人才是活的，人才會創造新的智財，這是最珍貴的資產。

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