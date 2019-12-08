自由廣場》陳澤胤牧師 是大家的榜樣

◎ 陳啟濃

台灣基督長老教會的牧師陳澤胤，參加在泰國舉辦的世界福音宣教會議，因為演講稿上有提到「國家」的用詞，引發現場中國代表抗議，指出「國家」一字是在挑戰中國底線。台灣的牧師發揮幽默感，說出「妳的理解不是我的明白」，堅持「台灣就是台灣」，並強調大多數的台灣人都會這樣認為，也區隔了台灣人樂意跟中國人當朋友，但卻不喜歡中國政府。

台灣的外交節節敗退，長老教會牧師卻在泰國，充滿智慧與勇氣地堅持住台灣的國家尊嚴，這是成功的國民外交與民間外交，超過五個國家的代表紛紛表達支持。從這個事件更能看出，中共才是世界秩序的破壞者，強硬地在許多國際場合，作出無理蠻橫的舉動，想要製造台灣不是一個國家的假象。

陳牧師也提起二十年前，在漢城的聯合國會議，台灣上台還被趕下台，各國代表噤若寒蟬，還請台灣代表和中國代表出去外面再吵。同樣的情況事隔二十年，世界各國已經漸漸了解台灣，願意給台灣友好與溫暖，陳牧師感到很欣慰。

可見，只有我們堅持，世界才會跟著改變，也會漸漸明白台灣人的自主意識與對國家地位守護的主張。反觀台灣的宗教界與演藝圈，短視近利，寧願為了個人的榮辱得失，拋棄台灣的國家尊嚴，凡事以中共的主張為依歸，動輒發表附共言論，修理台灣政府，卻不敢批評中共的蠻橫作風。陳澤胤牧師的例子，不正給這些人打了個大耳光，顯現出台灣人是可以不屈不撓的，不應該輕易出賣自己愛國家的靈魂。

多幾位「陳澤胤」，就可以醫治我們的「亡國感症候群」，因為人人都可以進行堅定的反滲透，並爭取到國際友人的支持。世界在變，台灣慢慢被世界承認，只有中共不知覺醒，成為世界最頑固的Trouble maker！

（作者現任南投水里國中校長）

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