自由廣場》Matthew O’Connor勤練台語有感

◎ 李道勇

鼠年快到，美國在台協會（ＡＩＴ）高雄分處處長、四十七歲的歐雨修（Matthew O’Connor），又在勤練台語，想再PO短片用滑溜的台語，跟台灣民眾拜年。

豬年來臨前，歐雨修處長曾透過短片，以台語祝大家新年快樂，諸事順利，豬年行大運。他並且說，為了慶祝台灣關係法四十週年，他們與國立中山大學、高雄市立歷史博物館共同主辦「AIT@40-1979年後美台關係特展」，歡迎大家參觀。

此事被媒體報導時，有的標題「ＡＩＴ處長烙台語拜年」；好像處長一面在烙餅，一面在拜年，其實這個台語的漢字應該是「摞」，更不應該寫作「落台語」，他們不知會不會被歐雨修處長偷笑。

也有網友對於此事驚讚：屌打很多台灣人；這就讓我很不是味道，像這次列名國民黨不分區立委的前警大教授葉毓蘭就曾說過「警大其實屌打台大」、「從過去到現在，警大一直都很屌。」我很不解，為什麼知識份子常常要學中國「搞七捻八」？「屌打是什麼意思？」老把男人那玩意兒亮出來，就「超屌」嗎？其實「屌打」就是「沒得比」的意思而已。

美國人肯講台語，和我們交朋友、適應台灣的生活；我們不會懷疑他們「居心叵測」，但是當他們看到網路上出現「ＡＩＴ屌打很多台灣人」，不會搞得「一頭霧水」？搞不好ＡＩＴ還要召開記者會來澄清、闢謠，他們不會屌打台灣人，他們只期待美國和台灣人民之間的關係能夠更好、更加鞏固。

歐雨修以前在ＡＩＴ台北辦事處上班時，曾有網友留言，「你欸台語真輪轉，講阮阿母欸話，阮真佮意，媠啦！」也有網友稱讚他的台語用字精準度比一般台灣人好。（的確，台語被外來語影響，雖然表現台語的包容性，但也令人混淆。）

歐雨修處長到高雄分處後，曾有網友在ＡＩＴ高雄分處社區留言，「我們聽說ＡＩＴ官員不能學習講台語，有此事嗎？」沒想到，歐雨修在臉書直接回答「這嘸係金ㄟ！」（這毋是真矣！）他的回應，竟吸引超過兩萬次瀏覽、按讚。

可惜這麼優秀的ＡＩＴ外交人員，明年夏天就將卸任，但願他能把脫口而出「濟囝武死爸」、「歹竹出好筍」等台灣俚語，融入他的文化，帶去他的新任所。

（作者為城南文史工作室負責人）

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