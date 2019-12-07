自由廣場》美麗島世代今昔

◎ 陳水扁

今年十二月十日世界人權日，是美麗島事件發生四十週年紀念日。

「美麗島事件」跟「二二八事件」、「太陽花學運」並列影響台灣政治發展的三大歷史事件，各自引領風騷三十年。「美麗島事件」催生民進黨並完成史上第一次政黨輪替。「太陽花學運」影響台灣才開始前五年，已經促成民進黨二度執政。

沒有信介仙就沒有後來的阿扁。沒有「美麗島事件」的辯護，阿扁也不可能棄法從政。最好的辯護，不是在警總的軍事法庭，而是在人民的良心法庭，繼續走美麗島世代還沒有完成的民主道路。

「美麗島事件」未暴先鎮，鎮而後暴，目的是要將台灣民主運動的領導菁英一網打盡。「美麗島事件」軍法大審當事人八加一，都有資格擔任台灣國家領導人。可惜一九九六年由「前美麗島世代」的彭明敏教授出線，二○○○年又由「後美麗島世代」的辯護律師阿扁代表參選。蔡英文總統三次參選總統則是「後後美麗島世代」。

二○○○年總統大選，阿扁考量「世代平衡」，特別邀請呂秀蓮縣長出任副手搭檔。也給美麗島世代最年輕、最有愛心的陳菊，擔任社會局長後再出任勞委會主委，表現都不讓鬚眉。

信介仙主席才是「台灣民主之父」，團結美麗島，帶領民進黨的「桶箍」。

林義雄主席大公無私，領導民進黨完成史上第一次政黨輪替，功成身退。

許信良主席提出廢除刑法一○○條，而非二條一的「懲治叛亂條例」，高瞻遠矚。

張俊宏代理主席的「地方包圍中央」大戰略，晚了四年才獲得實現，有志難伸。

施明德主席鼓吹「內閣制」曲高和寡，如今先知應該不再寂寞。

林弘宣牧師是從政絕緣體，一生潦倒晚景淒涼，早已蒙主寵召。

姚嘉文是美麗島世代第一位黨主席、民進黨第一位五院院長。其他就不好說什麼。

美麗島世代臥虎藏龍，一代英雄好漢，都留下不可抹煞的領導風範與政治高度，為後人所景仰。

（作者為黃信介辯護律師）

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