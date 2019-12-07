自由廣場》台灣人民寄放的錢

◎ 李欣芬

「一邊一國行動黨」於今年八月份成立，陳水扁前總統除了被奉為精神領袖外，並被列為不分區立委名單的第六名。

我不禁想起了二○○九年二月份某天下午，在紐約市皇后區的一間郵局寄包裹回台時，遇見一位東方面孔的中年男子，他用華語問我是否來自台灣？我點頭後，他迫不及待地說他也來自台灣，接著開始批評起台灣的政局，他認為都是陳水扁縱容夫人吳淑珍干政的結果害慘了民進黨，例如：怎麼可以讓一位財團總裁帶著電腦進官邸向夫人簡報？最可笑的是，吳淑珍夫人竟然運了一億元現鈔存到元大銀行的地下室呢！我回說：「這些都是傳言！」沒想到被對方酸說：「笨扁迷！陳水扁都承認運了七億元到海外存，妳還在為扁家辯護！」接著，他又批評四大天王（指呂秀蓮、蘇貞昌、謝長廷與游錫堃）二○○八年搶著要選總統，但民進黨敗選後無人願意扛責，竟由一位政治資歷尚淺的女生（指蔡英文）擔任黨主席，除了利用小額捐款償還一億七千萬元的黨債，尾牙還是她自掏腰包宴請黨工的！他憂心民進黨很難東山再起，最後口中一再說著「海角七億億來億去」的痛心語便離去，海外鄉親對台灣的關懷溢於言表！

我也想起了曾在新聞鏡頭前看到扁千金陳幸妤說，扁家匯往海外的錢都是「選舉結餘款」，是要做為「建國基金」用的，她還說： 「民進黨哪個沒拿我爸錢！」二○○○年加入台灣教授協會（簡稱台教會）時，當時的黃宗樂會長曾告訴我，台教會在斷炊、繳不起每月四萬元的辦公室租金時，他帶著秘書長及執委登門向辜寬敏先生募款，囁嚅著說出來意後，沒想到辜老竟謙遜地說：「沒問題，辜家的錢是台灣人民寄放的，有需要的話，就拿去用！」然後大筆一簽，開了張支票。黃宗樂會長直到出了辜家門，才敢拿起支票一看「五十萬元」，就這樣解了台教會燃眉之急。

扁家並不像辜家經營企業，也不像黃信介先生賣田賣地來支助民進黨的選舉，所以真正說來那些選舉資金都不能算是扁家的錢，而是台灣人民信任之下將錢寄放在扁家的！扁家理應將政治捐款集中在基金會等性質的法人戶頭來做為「建國基金」！

（作者為台灣教授協會會員）

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