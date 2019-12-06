自由廣場》政治攻防的滑坡謬誤

◎ 曹耀鈞

日前，經法院查出楊蕙如在網路上以每個月一萬元的代價，指示他人在網路上操作網軍帶風向，污蔑我國駐大阪辦事處而遭起訴。對於這次的查處，筆者相當肯定檢方能具體揪出造謠生事的案主。同時，我也相當期待檢調能持續努力，趁民氣可用之際，大大加強查緝假消息的力度。因為我們時常在網路上，見到或聽到許多詆毀國家元首、政府官員及扭曲行政措施等惡意散播的假消息，每每見到政府疲於奔命似地透過發言人系統，刊載報章媒體加以澄清，卻罕見查出並懲治這些重大假消息究竟出自國內何方？答案大概都是：因係境外帳號，所以查察不易！

這次的楊蕙如事件，有許多政治人物及媒體名嘴逮到時機大加撻伐，也明顯製造了滑坡謬誤（Slippery Slope Error），就是採用一連串的因果推論，卻刻意誇大了每個事件環節的因果強度，而得到不一定符合實情的結論，一般所說的「無限上綱」就常是此種謬誤，這種把結論放在個人主張作為假象的論述，是許多詭辯人士常用來譁眾取寵的手法。以此事件為例，楊蕙如指引網軍帶輿論風向，就是造成蘇處長的死因嗎？也就推定乃來自謝長廷指示嗎？更是民進黨在背後指揮嗎？亦代表背後與蔡英文總統有關嗎？ 如此的因果環結的鬆散與荒謬，就是許多名嘴常用的伎倆。如果這種缺乏事證的推論可以成立，那麼人們可否借問：改天有個名嘴主持人的助理在外散播造謠不利他方陣營的言論並觸犯法律時，這主持人是否一定知情且犯罪？而他所日日捍衛的某政治人物，是否亦嚴重涉案？是否要出面澄清他和主持人兩者之間的關係？可是事實也許只是單純某政黨大量的廣告給這位主持人的時段罷了，同時他很珍惜能握有主持棒而盡力吹捧業主而已！

再次提醒各位，如果見到某名嘴誓死捍衛某政黨，且他在證據微弱甚或未明之下，採取滑坡效應的方式評論並攻擊他反對的政黨，那麼他可能是一介沒有邏輯推論素養的草包，或是一位惡意栽贓他人的不適格評論者！

（作者為台灣透明組織研究員）

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