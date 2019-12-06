自由廣場》用你的錢買你的國家

◎ 張昭仁

本屆立委最後一個會期，民進黨提出反滲透法，試圖制度化保護台灣免於中國的滲透。滲透，就是從內部顛覆掉你的國家體制，過去民主國家由於尊重每個人民的自主權，給中共創造了很大的空間「利用民主顛覆民主」，像白蟻般的毁掉內部的民主結構。以澳洲為例，澳洲從二十年前歡迎中國人移民到最近諜影幢幢，政界、商界到公務體系不斷的出現違反國家利益的案例，朝野政黨終於痛定思痛檢討那裡出了問題。整個滲透過程中，最恐怖的是「用你的錢買你的國家」。

中國的目的很清楚，就是要掌控你的國家政策，如何兵不血刃，達到殖民你的目的？對於民主國家，目標就是影響媒體與政界人士。媒體分為傳統媒體與社交媒體，對於傳統媒體，透過廣告提供，要求媒體播放他選定的題材、主持人，目的是影響人民的視聽與判斷，尤其在選舉期間，達到他要的人選勝選。社交媒體就是成立網路公司，招募網路寫手，平時在各大媒體留言攻擊他不支持的人，必要時散佈假信息、帶風向，社交媒體假信息再與傳統媒體串連，創造風向，對於政界，就是透過政治獻金與政客搭上線，要求政客在重大政策上靠攏中國，對於公務員體系，就是公司高階位置與顧問費。

實務上如何執行？首先以富商的姿態出現，進行購買行為，購買的標的物，第一是新創公司，第二是剛完成的指標豪宅，第三是精緻葡萄莊園。再以新創董事身分或豪宅莊園所有者與政客或高階公務員交往，給予政治獻金或顧問費，要求政客或公務員在重要政策上偏向中國，澳洲達爾文港就這樣情況下租賃給中國。

有能力的新創公司，股票價格隨著科技能力成熟而增倍成長，指標性豪宅農莊從完成，到穩定的市場狀態，價格往上漲至少五十％。五到十年達到滲透目的後，賣掉股票或豪宅所得盈餘遠遠多過所付的政治獻金與媒體廣告金額總和，網路公司的開支根本只是零頭而已，卻已達到滲透的目的。依此運作就能用你的錢買下你的國家。

既然並不是所有政客或媒體人都能以國家利益為優先，那只得透過反滲透法，從制度上著手，保護國家安全，百姓民主自由、安居樂業，免於被中國殖民。

（作者為會計師）

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