新聞線上》北平模式害死六十萬大軍

記者莊榮宏

前天，金門地檢署有一件起訴案：中國福建統戰部官員施以小利小惠，就輕易收買中華民國的中校軍官鄭智文，讓鄭中校同意依循「北平模式」，萬一有朝一日共軍犯台時，他不會抵抗。

國共內戰期間，傅作義是中華民國政府的華北剿匪總司令，率六十萬大軍戍守北平，但共軍兵臨城下，傅作義竟無抵抗，和平獻城，這就是所謂的「北平模式」，又稱「傅作義模式」。

事隔七十年，中國福建統戰部給了一丁點錢、一個花瓶，希望鄭智文中校當台版傅作義，鄭智文居然也接受這個叛國模式。

傅作義降共後，手下的六十萬大軍被繳械，最終被中共送去打韓戰，充當砲灰，短短兩年幾乎全軍覆沒。

至於傅作義的女兒傅冬菊，她是共產黨員，臥底在父親身邊，刺探作戰情報，出賣父親，為中共立下大功；但文革時期慘遭批鬥，晚年貧病交迫，死時淒涼。

話題回到台灣，重點是，除了鄭智文，還有沒有其他軍官也被中國收買，簽下北平模式，倘若有這種軍官臥底軍隊，那是天大的國安危機；此案警惕台灣朝野：匪諜已在你身邊！

賴清德日前到新北市、桃園市為民進黨立委候選人賴品妤、黃世杰站台時說，這次選舉已經不是藍綠對抗，更不是族群之爭，他並強調「中共已經走到台灣門口」，呼籲台灣應該一致對外。

此言全都予以同意，唯獨「中共已經走到台灣門口」應修正為「中共己經走進台灣門內」；台灣面臨的不只是「兵臨城下」的危機，真實情況是：買辦兩岸走、軍官被吸收、共諜滿街跑、親共側翼囂張狂妄、叛逆退將列不分區立委，連仍在支領台灣人納稅負擔月退俸的郭某人都厚顏無恥地說「我代表共產黨監督台灣選舉」，台灣此刻根本是「兵臨城內」，所謂「亡國感」乃發自內心，油然而生，哪還需要誰來販賣芒果乾？

每次看到民調結果，顯示台灣內部仍有少部份人支持統一，深感不可思議與不安。

所謂統一，其實是「被併吞」的代名詞，台灣小、中國大，若談統一，台灣只有被併吞的份，「統一」等於「被併吞」，一旦統一，台灣人就再也無法做自己的主人。

為了爭取做自己主人的權益，香港青年正歷經有史以來最悲慘的劫難，台灣人歷歷在目，凜然於心，深知一旦被中國併吞，下場就是香港第二，屆時被迫冒死上街的將是我們的下一代，大人們於心何忍？

香港的上一代正為自己當年的不夠努力，導致今天的港青付出慘痛代價而後悔；台灣的大人們今天若守不住自由民主陣營，擋不住中共攻勢及其內應滲透，也會對不起未來的年輕人，切記「今日港青，明日台青」、「今天守不住，明天當台奴」。

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