自由廣場》（金恒煒專欄）被民調逼到「悶、苦、茫」的韓國瑜

韓國瑜公然指控坊間民調作假，完全不能信服於人；最尖銳的質疑來自日本《產經新聞》駐台記者田中靖人，他在韓國瑜LINE的群組貼文，提出兩個問題：「請問具體來說，哪一個媒體、什麼團體的民調有造假的嫌疑？」第二問更直接，要求競選總部拿出「獨自進行的『真民調』」，以正視聽。

韓營發言人葉元之、副執行長孫大千一向拿內部民調來說嘴，韓的競選總部以及國民黨黨中央有沒有做民調？用膝蓋想也知道答案。田中踢山門的反戈一擊，確實不容韓營有躲閃的空間。有趣的是，有記者拿田中的質問專訪葉元之，一輪訪談到最後，問到日本媒體要求內部「真民調」時，根據記者如實描述：葉元之「停頓了一下」才坦言，「呃，…現在沒做了。」

「民調」是不是造假？《蘋果》公布本週民調，「英德配」首度衝破五成，「國政配」首度低於兩成，創下蘋果民調以來的最大差距。葉元之，可憐，非得面對不可，真是情何以堪！他表示韓國瑜在上週公開呼籲所有支持者如果接到民調電話要說「唯一支持蔡英文」，所以蘋果民調沒有參考價值。他還強調：「之前的民調其實也通通失真，做出來的數字和實際狀況差非常多」云云。重點來了，所謂「實際狀況」，不正是田中直射草包靶心要問出來的答案！沒有「獨自進行的『真民調』」，韓營憑什麼得出此「實際」估算呢？

距投票日四十天不到的時刻，韓國瑜創下新低檔的新紀錄，可以有兩種解讀：一是韓鐵粉依指示說「唯一支持蔡英文」的結果，那麼韓粉的偽裝正如實反映在民調上，足以說明以前民調可靠；另一解讀就是學者游盈隆所說，民調所據的「大數法則」是科學方法，沒人可用任何旁門左道能夠推翻，韓國瑜妄圖使出瞞天過海的低招，騙不了民調的此刻呈現。

其實不必歸罪推諉給民調，也不必謊言偽飾「沒做了」，藍營兵敗如山倒已經青山遮不住。趙少康直言主席吳敦義正在盤算「韓國瑜選不上怎麼辦？」韓的鐵衛軍謝龍介已籌謀選後「轉進」到黨主席寶座了，朱立倫立斥說：「不應有敗選思維。」聽到嗎？「敗選」佈局開始了；據報導已有四千「韓粉」入黨。乖乖，厲害了。新北市長侯友宜鼓勵韓國瑜當個「男子漢」，面對挫折勇敢承擔。或許王金平一句「為時已晚」最見精神。

最近韓國瑜的兩則語錄：一個是說台灣「悶、苦、茫」，一個是「大家都擔心現在，害怕未來」。與其說是抨擊對手執政不好，不如說是草包自道更貼切。

為什麼「悶」，民調這麼低怎麼不悶？為什麼「苦」，打到趴地，如何不苦？為什麼「茫」？選完之後何去何從？不茫才怪。

「擔心現在，害怕未來」，難怪難怪。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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