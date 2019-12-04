自由廣場》護金雞母 習近平只好「節制」

◎雷顯威

中國外交部昨天宣布，即日起暫停審批美軍艦機赴港休整的申請，同時對美國國家民主基金會、美國國際事務民主協會、美國國際共和研究所、人權觀察、自由之家等五個非政府組織（ＮＧＯ）實施制裁，釋出反制美國總統川普簽署「香港人權與民主法案」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）的回擊。

檢視中國這波反擊力道，可以看出中共高層明確釋出清楚政治訊息，中國無意與美國在香港問題撕破臉，只要川普對法案執行維持「自制與彈性」，中美簽署貿易協定仍有後續進行可能。因為對中美雙方而言，中國過去停止美方機艦赴香港進補，已非首次，其衝擊對兩國而言，象徵意義大於實質損害。

其次，制裁五個非政府組織，並非實質對美國政府機構開刀，同樣未損及川普政府，因而相對引發川普的反報復機會不大；但是對中共而言，提出上述制裁，對國內外都有交代。

何以中國在第一波提出的反擊力道如此「節制」？主要癥結就在於美國國會通過的「香港人權與民主法案」，在法案的內容，最受外界關注的是，要求必要時調整對香港特殊待遇、對損害香港人權與自由的個人和實體進行制裁，以及要求美國政府不能對因政治因素定罪的香港示威者拒發簽證。美國國務卿每年向國會報告，審視香港是否仍有足夠的自治權享受美國給予的特殊待遇，以做為是否維持香港獨立關稅區依據。

根據統計，二○一八年，中國有逾七成的外資來自香港，顯見香港仍是中國對外金融與商業運作的主要窗口，非目前上海或深圳能取代。何況香港做為獨立關稅區，不受現行中美貿易大戰，美國加徵關稅的影響，中國欲保有香港金雞母，意在言外。

中共「師出有名」回擊美國對香港的「干預」，力道拿捏既維持與美國「鬥而不破」局面，又對國內民族主義反彈有交差，同時也釋出中國對川普執行法案的底線，美中博弈持續推進。

（作者為牧師、資深媒體人）

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