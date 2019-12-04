自由廣場》台獨·華獨·統派

◎ 李筱峰

蔡英文總統上任的前三年內，有許多作為（例如打壓東奧正名運動、縱容國防部長反台獨、放管…）讓部分堅定的「獨派」很不以為然，認為蔡總統背離台獨立場，甚至還有人說她「綠皮藍骨」，還有更難聽的「藍營來臥底」之說。

但是站在北京習近平和台灣藍營政黨的立場，他們卻又一口咬定蔡英文就是在搞台獨，所以隔海唱和「一個中國」的赤、藍，聯手抨擊小英。

「統」、「獨」的爭議到底是該用二分法論斷？還是有光譜的漸層？抑或辯證的思考？

所謂「台獨」難道「是且惟是」以台灣為名、制定台灣憲法為「充要條件」？若不符合這充要條件，就一律是「統」派嗎？

民進黨原有「台獨黨綱」，後來演變論述成「台灣是一個主權獨立的國家，她的國號叫『中華民國』」。這種論述近年來被稱為「華獨」。小英總統最近以「中華民國台灣」對外宣稱，認為這是台灣內部的最大共識，而且強烈拒絕「一國兩制」，這樣的論述，當然可以界定為「華獨」。

「華獨」與「台獨」是敵我關係嗎？還是步驟的先後？或者有其辯證關係？抑或前者是後者的偽裝（基於國內外情勢考量）？這個解答，隨每個人的思考方式、思辨能力、對國內外局勢的理解、心理情結、心思單純與否、個人情緒與恩怨，乃至於利益得失…，而有不同的解答。

中共則認為，凡是妨礙「祖國統一」的，通通都是台獨。在這個標準下，韓國瑜、國民黨、親民黨、新黨、統促黨、民眾黨、愛國同心會、藍天，都是北京所放心，甚至支持的。儘管北京也知道其中的「統」，各有深淺緩急的不同，但都視為「自己人」。

但是部分恨英的獨派的思考方式，則迥然不同。在大戰略上，他們不懂「異中求同」，而專門「同中求異」，因為他們是用「二分法」思考。儘管他們把小英列為仇敵，儘管他們把「華獨」列入敵營，但是他們也不思考「聯合次要敵人，打擊主要敵人」的戰略，依他們的「二分法」，所有被列入敵營的，都等量齊觀，沒有主要、次要之分。他們認為保持「中華民國」的名號，就是統派。所以，他們呼籲，台派不該投票給小英，要懲罰民進黨，不能被小英綁架！這種心思，如果不是單純，就是別有用心了！

因此當我呼籲「大敵當前，大局著眼」時，被他們罵慘了！我不知道我這篇文章發表後，會不會變成背叛台獨的「統派」？

（作者為台北教育大學名譽教授）

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