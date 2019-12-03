社論》習近平的諸事不順

對中國領導人習近平來說，最近諸事不順。就在上週，美國總統川普簽署支持香港民主與人權法案，對北京及香港政府處理港人抗爭活動產生制約。同時，在區議員選舉之後，事情還沒了結，香港街頭示威重現。週日在中環的遊行，市民高喊「孩子不要催淚彈」、「感謝美國保護香港」、「毋忘初心」；主辦者說，爭取民主和民權自由的戰爭才剛開始。

香港情勢為美中貿易戰注入變數。已接近達成共識的談判，雙方在取消關稅等歧異猶在，據報導還因香港法案而中斷。另一方面，在中國召見美國大使，揚言報復之後，也傳出習近平為了面子，需要時間緩衝，美國「干預內政」其實給了籌碼有限、不知所措的中南海打破僵局的下台階。

澳洲是另一個讓習大大傷腦筋的國家。這一南半球大國對中國的政治干預和間諜活動威脅，憂慮有增無已，反中國的輿情高升。外交部長潘恩昨天指中國羈押澳洲籍作家楊恆均，包括每天戴鐐銬訊問，「令人無法接受」，只是增添新例。喧騰多日的王立強案雖牽扯澳洲政媒角力，他在十七頁庇護申請書的陳述有待調查釐清，但商人趙波向澳洲當局報告中國企圖安插他到議會後離奇死亡，不但澳洲安全情報機構罕見地就中國滲透發出警告，民調也明白顯示︰公眾對中國的態度已轉趨強硬，不再支持兩國的親密關係；澳中幾十年來「有錢一起賺」的關係如今飽受質疑。

在歐洲，中國近年透過經濟影響力，積極進行外交拓展，尤其爭取中小型國家的關係，以求在歐洲市場扎根。這一經貿外交攻勢，最近在捷克遭到挫敗。

讓習近平感到挫折的人物，是捷克首都布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）。這位被媒體稱為「帥哥市長」由於堅守原則及價值，布拉格與北京不再是姊妹市。這是一連串事件的累積。賀瑞普去年十一月就任，強調要檢討三年半前與北京立下的姊妹市協議，其措辭認知「台灣是中國不可分割的領土」或「一中原則」。新市長不願照辦，主張刪去；認為布拉格與中國交往應展現自信，以人權為基礎。今年新年聚會，他邀台灣代表參加，也拒絕中國大使驅逐的要求，大使憤而離場。

從趕走台灣代表未遂，到兩個首都今年十月解除姊妹市關係的過程，中國威逼利誘，動作頻頻。這些招數，從台灣的經驗看，並不陌生，甚至是老套。值得讚賞的，是包括賀瑞普等捷克方面的應對，凸顯了這個中歐國家在政經社會文化的不凡。

中國為逼迫捷克，先是對布拉格愛樂交響樂團下手，要求已花兩年準備去中國十四個城市演出的樂團簽署文件，反對市長的作為，樂團拒絕，巡迴演出遭取消；同樣案例還有好幾起。愛樂團長歐特普卡（Radim Otepka）如此回應︰取消演出勢必讓樂團遭受幾百萬捷克克朗損失，但我們認為文化屈從於政治壓力所造成的損害更大。

減少中國人民去觀光是另一招，但古城布拉格不吃這一套。布拉格是舉世首座入選「世界文化遺產」的城市，各式歷史建築聞名，巴洛克和歌德式特別豐富，是歐洲最美的城市之一，莫札特等音樂大師曾在此停留。拿觀光客威脅，已過於擁擠的布拉格並不在意，官員更關心創造真正使當地商家受益的可持續旅遊；旅遊局發言人赫魯芭（Barbora Hruba）告訴《紐約時報》︰「我們並不是要招攬更多人進入布拉格。」

學術機構也見中國招數。中歐最古老高等學府、賀瑞普的母校查理大學（Charles University）有一筆贊助款來自金融大公司，附加不得罪中國的條件。消息曝光，師生群起抗議，教職員揚言辭職，結果贊助計畫取消，校長公開道歉。

誠然，捷克總統和總理仍走親中路線，但從三年前習近平往訪所承諾的大部分投資尚未實現，捷克人民對中國間諜活動反而更擔心，政府網路安全機構指華為對國安有潛在威脅，而布拉格動物園也沒有熊貓。如今「蜜月期結束」，「清醒時刻」見諸專家對現狀的描述。反而是曾以交換學生身分來台灣、自稱「台灣迷」的賀瑞普，想起小時候布拉格動物園有很酷的穿山甲，台灣積極挽救牠免於滅絕，且可能擁有世界最多的圈養穿山甲；如果熊貓外交失敗，他告訴《紐約時報》，布拉格動物園可以穿山甲取而代之。

面對這些挫折，習近平也許不知自我檢討調整；台灣看各國表現，特別是布拉格，卻不能不見賢思齊，奮力應對中國進逼。

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