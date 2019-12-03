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自由廣場》五眼聯盟與台灣聯手致勝

2019-12-03 05:30
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◎ 愚工

被自稱是中國間諜的王立強指控為間諜頭子的向心與龔青夫婦，十一月二十四日在台灣被捕後，中國只指控王立強是詐騙犯，但對向心「沒出惡聲」。然而，隨著台灣方面陸續發布向心夫婦涉嫌的事證越來越明確，中國共產黨中央旗下的《環球時報》突然於上週（十一月二十七日）轉發一篇題為：「被台灣民進黨當局扣押的向心，到底是誰？」的文章，指控向心的下列罪行：

一、二○一六年曾捲入「內地一家百億級的理財公司涉嫌集資詐騙案，被搞得很狼狽，損失了很多錢」。

二、曾在二○一三至二○一八年間涉及多起民事案件，多為合同糾紛。

「王立強」間諜案在澳洲爆發後，以中國為首，包括台灣泛藍在內的泛紅系統，全力醜化王立強為詐欺犯，藉以抹煞其講話的可信度。但因中國提出王立強的判決書，指稱王立強是一個詐欺犯，被澳洲打臉；現在中國又醜化向心只是個「涉及多起集資詐騙，官司纏身的普通商人」，然而昨天匪情專家林保華先生發表「王立強諜案的軍情脈絡」，已經把向心、龔青夫婦的「底」交代得清清楚楚，並稱「如果基本屬實，這將是一九八六年中國國安部北美情報司司長、外事局主任俞強聲投奔美國後暴露的最大間諜網。」

相對於中國整死當年為共產黨在國民黨治下出生入死的共諜，現階段中國醜化「王立強」與向心，應該只是起手式，也相當程度可以反證五眼聯盟與台灣聯手出擊的戰果。

（作者為台商）

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