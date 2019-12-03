自由廣場》陳雲林．向心．王立強

◎ 陳安

自稱共諜的「王立強」向澳洲投誠之後，在情報圈捲起了千堆雪，順藤摸瓜下去，一定會有許多見不得人的勾當曝光。

情報工作是一種地下戰爭，對忠誠的要求特別高，這種忠誠一方面來自領導者的個人號召，例如蔣介石的特務系統特別愛用江浙家鄉子弟，來台後的情治人員也多從烈士遺族中吸收，自幼培養只忠於個人的死士；另一個來源則是吸收工農階級底層子弟，以忠孝節義灌輸洗腦，可以為民族大義赴湯蹈火，慷慨赴死。

但是這種古老的情報規則，也隨著時代變遷異化了！現代情報戰複雜萬端，需要的專業技能，也需廣羅各種商業和科技人才，傳統的佈建規則也被打破了。藍營拚命在「王立強」的情報訓練背景上作文章，是在魚目混珠，誰不知道中共在全球廣布線民特務，即使留學生也不乏職業學生。

「王立強」即使曾有犯罪紀綠，也不牴觸他被吸收為外圍份子，孟嘗君門下不也是充斥雞鳴狗盜之徒？澳洲情報組織ＡＳＩＯ已經證實他是「情報邊緣人」。更勁爆的是，已有消息指出，向心是中共元帥葉劍英的外孫，太子黨的大阿哥葉選寧則是他舅舅，此人曾提供資料給洪秀柱打擊陳水扁，一門三代都從事對台統戰特務工作。

眼前關鍵在，王立強和向心到底做過什麼事？五眼聯盟會如此重視，絕不是台灣統派故作輕鬆能撇清的。

中國一心併吞台灣，可以不計代價，紅色滲透的大外宣，動輒豪砸數百億人民幣，其中很大一部分被用來收買台灣。而香港以其自由港特色，成為中共大外宣基地，完全符合現實。「王立強」的頂頭上司向心夫婦，早在香港回歸之前便已銜命赴港成立了兩家上市公司，背後金主就是解放軍的軍工企業，和國台辦及海協會一明一暗，分攤對台統戰工作。

情報工作見不得光，自然藏污納垢百弊叢生，坑蒙拐騙中飽私囊不知凡幾，陳雲林下台據稱就與帳目不清有關。向心夫婦主持的兩家公司，進出動輒數十億港幣，股價卻躺平在幾毫港元，其中沒有鬼才奇怪！「王立強」跟在他們身邊跑腿，沒吃過豬肉，也看慣了豬走路，怎能斷定他在胡說八道？

說「王立強」是騙子，可以有兩種解讀，一是他無中生有，報假帳騙了他老闆（總後台就是習近平）；二是虛報灌水，被收買的對象實際拿到的沒有這麼多。「王立強」說他捐了二千萬人民幣給韓國瑜，收買媒體水軍又花了十五億人民幣，向心夫婦勤跑台灣，又買豪宅又投資，莫非是狡兔暗營三窟？

蔣家丟掉大陸政權，許多權貴內賊撈得盆滿缽滿逃亡海外當寓公，現在中共政權岌岌可危，春江水冷，魚蝦先知，向心夫婦會不會是特務吃裡扒外捲款潛逃的第一張骨牌呢？

（作者為資深新聞從業人員，新北市民）

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