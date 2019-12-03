自由廣場》（青年時評）獨立台灣，才能心懷中國

◎ 張經偉

前共諜王立強帶著情報投誠澳洲一事，著實讓筆者捏把冷汗。除了其爆料內容皆關乎中國共產黨統戰台灣之外，也因為，居於澳洲的許多中國籍人士，常常毫不遮掩地跟共產黨沆瀣一氣（例如對著反送中喊打喊殺又飆髒話的那些）。更何況，近幾年中共試圖滲透澳洲政府，堪比其對台陰謀。王立強入澳，難道不怕遭到「前同事」、「小粉紅」等的暴力威脅？

然而，至少新聞報導上看來，王立強及澳洲官方，似乎都老神在在。並且，依筆者在澳洲三個月所見，當地人全無「亡國感」，甚至仍能平心靜氣地與來自中國的人們打交道（雖然筆者目前都在布里斯本及其外圍郊區活動，尚未採樣雪梨、墨爾本等地）。澳大利亞的定心丸為何？我想答案相當簡單：因為澳洲無疑是個主權獨立的國家。偏偏，如此簡單的答案，卻正是台灣眼下有待解決的一大難題。

當今台灣，有許多人依然心懷中國。這不是壞事，國際關懷意味眼界。這也絕非國民黨政權來台後才灌輸的思維。早在日治時代，就有許多台灣人對動盪的清末民初中國投以關注，霧峰林家的林祖密，甚至組織閩南革命軍支援孫中山的護法戰爭。這裡的問題在於：心懷中國的眾多台灣人們，似乎依然糾結於要和中國終極統一（不論是其內心真實期許，抑或是來自他者的社會既定印象）。

透過澳洲收容王立強及更早的袁紅冰等中國流亡者之案例，我們該要有個全新認知：立足在一個主權獨立的國家之上，才有可能真的協助到那些期盼協助的鄰邦，而不至於讓自身飛蛾撲火、玉石俱焚。若是像一國兩制的香港那樣，試圖扮演中國之內的一座自由指標燈塔，則來自中南海的黑手，最後絕對會將這座燈塔捻熄。

世界上有許多人關注中國，因為它是人口數一數二多的巨型國度。中國的一舉一動，確實會對世界局勢有所影響。台灣身為一個海洋國度，也必然會順此國際潮流而脈動。因此，台灣應當要早日確立自身主權獨立國家的身分，才能像澳洲政府那樣，無畏無懼地對任何渴望自由空氣的中國人招手。

（作者為清大歷史所碩士、澳洲打工旅遊者）

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