自由廣場》（青年時評）老共眼裡，郭董不也是台獨？

◎ 潘寬

根據媒體報導，郭台銘、宋楚瑜與柯文哲同台造勢，郭台銘延伸柯文哲的台獨騙子說，表示「搞台獨的都是垃圾。」雖然柯澄清不一樣，但可以看出郭董對台獨的否定。但這很荒謬！中華民國在中華人民共和國的眼中，一樣是台獨啊！聰明如郭董，難道會忘記周子瑜國旗事件嗎？

二○一五年底，台灣藝人周子瑜僅僅是在韓國綜藝節目中舉起中華民國國旗，就遭到賣台求榮的統派藝人黃安檢舉台獨，被中國人抵制，最後在鏡頭前憔悴地道歉，並聲稱自己是一個中國人。這起「被道歉」事件引起廣大台灣民眾的憤怒，也把台灣與中國的距離推得更遠。

此外，針對郭台銘的兩個中國說，中國國台辦也在今年五月再次強調「世界上只有一個中國」。對照周子瑜事件，可以明顯看出中國的立場很明確，只要不是在中華人民共和國旗下的統一，就是台獨。所以不論是主張台灣獨立，或者擁護中華民國，在中共眼中都是台獨。千萬別以為喊喊反台獨就能置身事外。

既然都在同一條船上，何須繼續往內互打呢？面對張牙舞爪的中國，以及他的各種統戰和中國代理人，郭董不覺得我們應該共同抗敵嗎？即便仍有中華民國是否結束代管讓台灣人建國獨立，或者中華民國直接修憲改國號等等爭議，有待未來全民決定與整合，目前社會上最大公約數就是蔡英文總統的「中華民國台灣」。眼前我們的要務是避免被中國統戰、併吞，不論台灣派或是中華民國派，都應團結一心，在這次大選擋下親中紅統的政客與政黨吧！

（作者為太陽花學運參與者）

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