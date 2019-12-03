自由廣場》馬英九的「核四山洞」是假資料

◎ 楊木火

五月二十八日馬前總統參加台北市議員羅智強等人舉辦的「重啟核四公車上路記者會」，提到「在核四廠的貢寮山洞中可以存放二萬桶高階核廢料，可以使用四十年」； 十一月十三日和國民黨總統候選人韓國瑜舉行的記者會，馬前總統再次提到：「核四興建時在貢寮挖了一個很大的山洞，可以放使用過的核廢料，也就是高階的二萬桶。」但查遍原能會網站，核四廠根本沒有可存放二萬桶高階核廢料（高放射性核廢料）的山洞。一個當過八年總統的人，怎能以「假資料」一再公開欺騙國人？

如果進入原能會網站，由首頁進入核能管制，再依序進入龍門電廠管制、安全品質監督、工程剪影，最後進入工程圖像，就可以看到廠區主要結構設施中，有「核廢料廠房」、「輔助燃料廠房（即輔助用過燃料廠房）」外觀圖像 ，卻完全找不到山洞型式的設施，是可以放高放射性核廢料的地方。

經濟部長沈榮津十一月十三日回應馬前總統的發言表示：「…廢料最終仍要面對處理的問題，馬前總統說埋在核四廠山洞裡，這點同不同意要問侯市長，因為核四在新北市。」我必須說同不同意不應問侯市長，應先問貢寮區民及新北市民同不同意才對。何況侯友宜市長是否真心贊同廢核四，至今都未說明清楚 。

此外，請問馬前總統您到底知不知道，您一直說的二萬桶是什麼意思？

根據原能會網站，到十一月七日為止，核一、二、三廠用過的核子燃料共有一萬八四八七束。估計台灣三個核電廠到二○二五年停止運轉時，共產生用過核子燃料約二萬束。以核一廠的乾式貯存桶，每桶可裝載五十六束用過核子燃料棒，二萬桶可裝一一二萬束；如以核二廠的乾式貯存桶，每桶可裝載八十七束，二萬桶可以裝一七四萬束。二萬桶的容量，除了裝下現在台灣三個核電廠所有用過核子燃料之外，還可以再裝一一○萬至一七二萬束！請問馬前總統，您是計畫推動核五、核六、核七？還是計畫進口其他國家的高放射性核廢料來核四廠山洞放？請問您是要讓核四廠成為全世界高放射性核廢料的貯存中心嗎？

請經濟部沈部長立即邀請馬前總統參訪核四，讓他了解核四沒有山洞可放高放射性核廢料，免得馬前總統一再以「假資料」來欺騙國人！

（作者為鹽寮反核自救會總幹事）

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