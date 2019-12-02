自由廣場》地政士、記帳士公會談律師法127條

◎ 李嘉嬴、嚴秀琴

律師法草案第127條修法引發各職業公會，甚或影響不具專門職業技術人員資格從業人員，對於執業安全不受保障，嚴重影響律師以外從業人員的工作權，各職業公會數度提出建言，無奈律師公會仍一意孤行，執意以原條文企圖闖關，特此為文主張如下。

一、影響專技人員整體法律次序的安定性

律師法草案第127條不管是從外國抄回來或憑空想像，欠缺考慮我國專技人員生態之安定，該草案擴充律師執業範圍並輔以違反規定者重刑及鉅額罰緩，完全不顧及其他專技人員目前之專技人員法，是否足以保障其可能違反律師法草案之執業風險。縱然外國立法例有類似之規定，但是外國抄回來的法律，理應同時觀察外國其他專技人員法，對於其執業人員面對律師法的平衡保障及司法審判實務見解等為通盤考量，絕非今日突然抄一條法律回來在國內施行。雖律師公會回應不會誤判無辜，但我國司法審判見解如何尚不確定，畢竟法官有獨立審判權，豈能用其他專技人員將來面對訴訟的風險，測試法官的判決見解底線。

其次，草案條文「法律諮詢」或「撰寫法律文件」範圍不明確，恐有違反「法律明確性原則」，加上條文中輔以嚴苛的刑責，則其構成要件如何認定，均使現有專技人員無法預見其安全執業範圍之界線，嚴重影響其他專技人員職業自由。

二、同步修法，避免規範矛盾

律師法第127條既然引起諸多職業公會反對，顯已逾越修法目的所欲懲治「以律師名義從事司法黃牛之業務」的條文字義，顯然該條文表面雖為懲治司法黃牛之名，實際卻是進行不當擴張執業範圍之實。其擴張之業務範圍除可能為其不熟悉法律專業的領域，同時危害其他專技人員職業自由權，使其暴露在被法律追訴之風險中。為何標榜最懂法律，捍衛人權的律師，如今卻修這種不義之法律條文？與其身為法律人所應奉行公平正義的目的相悖，實令人不解。

如若仍一意孤行，各公會等縱然必須修法以保護會員之工作權，然為避免將來各職業公會修法產生業務範圍規範矛盾，建請立法諸公於律師法修法時，併同其他專技人員法同步進行修法，才不至產生規範上矛盾現象，影響法律安定，以共同確保各類專技人員工作權平等。

三、尊重人民委任自由及尋求專業協助之權利

人民遇到不動產相關問題可以找地政士或其他不動產從業人員，遇到稅務相關問題可以找記帳士，遇到專利問題可以找專利師，遇到其他專業問題可以找相關專技人員協助處理，而這些相關專技人員也能發揮所學提供服務，此為人民選擇專業人員委任自由及尋求專業協助之權利，法律無正當理由不得加以限制。然而律師法草案第127條縱使沒有直接限制人民尋找其他專技人員之規定，但礙於條文射程氾濫，將使其他專技人員心有忌憚，不敢貿然就其所學相關法律提供協助。專技人員執業行為本就是依據相關法律規定來從業，豈有肆意而為？律師法第127條之規定變相間接限制人民尋求其他專技人員協助之權利，試問，這種修法適合嗎？

綜上，為避免律師法第127條先行通過後，其他專技人員法均須受制於律師法所設的框架，促使現行專技人員生態產生根本性的顛覆，建請律師公會傾聽其他公會意見，於法條文義精確定義符合所欲規範目的及相關意見整合成熟後，再推進本條文修法工程。

（作者分別為中華民國地政士、記帳士公會全國聯合會理事長）

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